為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中市公車駕駛不厭其煩提醒搭車安全 30年未搭公車乘客寫信感謝

    2026/01/07 12:54 記者蘇金鳳／台中報導
    台中客運駕駛謝竣吉不厭其煩提醒乘客注意搭車安全，有乘客寫信給交通局表示感謝。（市府提供）

    台中客運駕駛謝竣吉不厭其煩提醒乘客注意搭車安全，有乘客寫信給交通局表示感謝。（市府提供）

    台中市公車每日發出近8千班次，目前有1200多位公車駕駛，多數公車駕駛都非常專業且有耐心；一位30年未搭公車的市民日前從「台中一中」站搭車，乘41路公車，看到駕駛謝竣吉沿線不厭其煩提醒民眾搭車安全，讓這位市民感到很溫暖，還特地寫信給交通局表達感謝，讓謝竣吉又驚又喜，謙虛表示「這些都是該做的事」。

    該位市民提及約30年未搭乘公車，當晚約7點36分從「台中一中」站搭乘41路公車，8點多在西區中山路下車，整段搭乘過程中，駕駛態度和善的對上下車乘客打招呼，沿線不厭其煩提醒民眾搭車安全，稱許「台中公車服務真的很讚」。

    駕駛謝竣吉驚喜表示，這些都是該做的事，41路行經國立公共資訊圖書館、台中一中、台中車站等站點，上放學時段以學生為主要客群，因此會不停的提醒搭車安全，安全駕駛、親切服務，是他信守的工作原則，每天遇不同乘客，希望他的叮嚀讓乘客安全到目的地。

    謝竣吉說，他原本開貨車，因載貨量減少結束生意，轉換跑道當公車駕駛，為熟悉路況和停靠站點，剛開始跟著資深駕駛認路，隨車學習從3天延長到10天，下班後還騎機車確認公車路線，學得慢但記得住最重要。

    交通局長葉昭甫表示，感謝公車駕駛長謝竣吉熱心服務；他表示，台中市每月約700萬人次客運量，平均每日有23萬人次使用公車服務；交通局在2023年及2025年調整每車公車合理營運成本及公車基本運價，同步要求客運業者替駕駛員分次加薪至少4000元以上，兩年內共調升8000元，提升基層駕駛的待遇與尊嚴。

    台中客運高鐵站站長林志偉表示，謝竣吉在台中客運服務10年，駕駛行車期間與乘客互動良好、服務態度親切，深獲乘客肯定。

    台中客運駕駛謝竣吉不厭其煩提醒乘客注意搭車安全。（市府提供）

    台中客運駕駛謝竣吉不厭其煩提醒乘客注意搭車安全。（市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播