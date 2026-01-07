中市公車駕駛不厭其煩提醒搭車安全 30年未搭公車乘客寫信感謝

台中客運駕駛謝竣吉不厭其煩提醒乘客注意搭車安全，有乘客寫信給交通局表示感謝。（市府提供）

台中市公車每日發出近8千班次，目前有1200多位公車駕駛，多數公車駕駛都非常專業且有耐心；一位30年未搭公車的市民日前從「台中一中」站搭車，乘41路公車，看到駕駛謝竣吉沿線不厭其煩提醒民眾搭車安全，讓這位市民感到很溫暖，還特地寫信給交通局表達感謝，讓謝竣吉又驚又喜，謙虛表示「這些都是該做的事」。

該位市民提及約30年未搭乘公車，當晚約7點36分從「台中一中」站搭乘41路公車，8點多在西區中山路下車，整段搭乘過程中，駕駛態度和善的對上下車乘客打招呼，沿線不厭其煩提醒民眾搭車安全，稱許「台中公車服務真的很讚」。

駕駛謝竣吉驚喜表示，這些都是該做的事，41路行經國立公共資訊圖書館、台中一中、台中車站等站點，上放學時段以學生為主要客群，因此會不停的提醒搭車安全，安全駕駛、親切服務，是他信守的工作原則，每天遇不同乘客，希望他的叮嚀讓乘客安全到目的地。

謝竣吉說，他原本開貨車，因載貨量減少結束生意，轉換跑道當公車駕駛，為熟悉路況和停靠站點，剛開始跟著資深駕駛認路，隨車學習從3天延長到10天，下班後還騎機車確認公車路線，學得慢但記得住最重要。

交通局長葉昭甫表示，感謝公車駕駛長謝竣吉熱心服務；他表示，台中市每月約700萬人次客運量，平均每日有23萬人次使用公車服務；交通局在2023年及2025年調整每車公車合理營運成本及公車基本運價，同步要求客運業者替駕駛員分次加薪至少4000元以上，兩年內共調升8000元，提升基層駕駛的待遇與尊嚴。

台中客運高鐵站站長林志偉表示，謝竣吉在台中客運服務10年，駕駛行車期間與乘客互動良好、服務態度親切，深獲乘客肯定。

台中客運駕駛謝竣吉不厭其煩提醒乘客注意搭車安全。（市府提供）

