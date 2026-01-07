「百大嘉選榜」票選倒數計時 壓軸萬元大獎等待幸運兒

「光躍嘉義‧百大嘉選榜」票選活動的梅山鄉太和巃仔尾步道。（嘉義縣文觀局提供）

為迎接即將登場的「2026台灣燈會在嘉義」，嘉義縣文化觀光局舉辦「光躍嘉義‧百大嘉選榜」票選活動，邀請全民選出代表嘉義縣的10大美食與景點。活動即將於1月16日截止，「iPhone 17 PRO手機」等萬元大獎將在2月9日頒獎典禮抽出，活動倒數計時，邀請民眾踴躍投票抽好禮。

文化觀光局指出，這次票選名單串聯嘉義縣18鄉鎮，集結68家美食店家及136處熱門景點，除角逐人氣店家與景點，也為2026台灣燈會提前暖身，透過「百大嘉選榜」票選名單，讓遊客更有方向的深度體驗嘉義縣。目前已有上萬網友熱情響應，參與店家也紛紛動員，透過社群互動、加碼優惠等方式為活動拉票，展現全民對嘉義縣美食景點的支持。

為鼓勵民眾踴躍投票，參與票選活動即可參加抽獎，首波幸運得主已在1月2日抽出，在1月16日前參與投票就有機會將「iPhone 17 PRO手機」、「75吋大電視」，以及「阿里山英迪格酒店精品房一泊一食住宿券」等萬元大獎抱回家。

文觀局邀請民眾立即登入活動官網（https://chiayitop100.tvbs.events/），用行動支持喜愛的嘉義縣店家及景點，每日可投下景點5票以及美食5票，每投出1票就可獲得1次抽獎機會，天天投票中大獎機會愈高。

「光躍嘉義‧百大嘉選榜」票選活動新港鄉培桂堂。（嘉義縣文觀局提供）

「光躍嘉義‧百大嘉選榜」票選活動進入倒數計時。（嘉義縣文觀局提供）

