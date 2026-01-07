從抓蟲少年到第一學府 嘉商王柏權錄取台大昆蟲系

嘉義高商學生王柏權向學生講解昆蟲知識。（嘉義高商提供）

國立嘉義高商普通科三年級學生王柏權，從小喜愛昆蟲，進行各類研究及參加科展，有豐富的實作經驗與多元學習成果，更將研究成果藉由擔任志工回饋家鄉，今年透過特殊選才入學管道，錄取台灣大學昆蟲學系、台南大學生態暨環境資源學系；他表示未來將持續深造，探索昆蟲多樣性，將研究成果應用於生態保育與農業永續發展，為社會貢獻心力。

王柏權為嘉義縣新港鄉人，國小三年級時受自然科老師啟蒙，因好奇心與探索精神愛上昆蟲，投入科展，就讀新港國中時以「紅胸隱翅蟲」研究獲得嘉義縣科展第三名及最佳創意獎。

嘉商教務主任黃瀧輝表示，進入嘉商後，王柏權持續進行昆蟲自主學習與探究，研究領域涵蓋「蒼蠅蛻皮機制」及「書蝨生存環境」等，並多次於校內外發表成果，展現探究學習與研究能力。

導師潘燕弘說，王柏權為讓昆蟲知識普及化，高一、高二時回母校新港國小籌辦多場免費的「蟲蟲底嘉夏令營」，將研究成果轉化為社會服務的能量，以生動有趣的互動教學活動帶領不同年齡層的學員親近自然，認識昆蟲 。

王柏權還以「國、台、英3聲道」進行科普分享，曾受邀擔任嘉義縣台語季昆蟲講師，接受公視台語新聞台採訪，也擔任韓國LABO國際交流學員講師，展現跨語言與跨文化的交流能力，並曾獲國立自然科學博物館「家中蟲蟲集寶趣」第一名、「家中蟲住民CSI」第二名及嘉義市語文競賽閩南語朗讀特優，兼具科學研究與語文表達的多元才能 。

嘉商校長孫忠義說，王柏權認真學習、努力向上，憑藉對昆蟲的熱情克服挑戰錄取台大昆蟲系，彰顯特殊選才制度鼓勵多元才能、支持學生探索興趣的價值；學校普通科三年級學生高子程同樣透過特殊選才管道，錄取嘉義大學音樂系，學校持續支持學生探索興趣、發展專長，培育具備國際視野與創新能力的人才。

王柏權熱愛昆蟲研究。（嘉義高商提供）

嘉商校長孫忠義（右）恭喜王柏權（左）錄取台大昆蟲系。（嘉義高商提供）

