醫師遭檢舉放任廠商進開刀房 中榮：目前僅1案調查中

醫師遭檢舉放任廠商進開刀房 中榮：目前僅1案調查中2026/01/07 12:40 記者蔡淑媛／台中報導
台中榮總。（資料照）
有週刊報導，台中榮總神經外科3名醫師被爆料，讓無醫護人員執照的醫材廠商進入開刀房內執刀手術，時間至少3年，對此，台中榮總聲明，1、台中榮總明文規定嚴禁任何非醫療人員從事醫療行為；2、有關媒體報導，本院已成立專案小組，釐清真相，依法辦理。
週刊報導，台中榮總有3名醫師遭爆料疑似放任無醫護人員執照的醫材廠商進入開刀房內，甚至直接手術執刀，自己則在一旁插手納涼，觀看廠商進行內視鏡手術，粗估受影響至少180名病人。
其中一名醫師遭內部檢舉放任廠商進入手術室執刀，台中榮總表示，經查沒有讓廠商從事任何醫療行為；至於該名醫師違反手術室門禁管制作業指導書一案，已經由政風室與人事室完成調查，目前移送考績會審議中，預計下週將會有結果出爐。
台中榮總副院長李政鴻受訪回應，今天早上才看到影片，已成立專案小組研究影片的真實性，並依法處置，由於影片模糊，是否讓外人進入管制區、或是使用何種醫療器材、有無讓他人違規開刀，則要分析影片釐清中，至於廖姓醫師遭多次檢舉？李政鴻說，只接獲一件檢舉案，目前調查審議。
針對廠商進入開刀房，廠商須依中榮規定，對新儀器、新器械可以進入維護，但必須在一定的範圍裡，不可以超出管制區，超出管制區就會違反規定，也不能執行醫療行為，違者會進行懲處。
針對爆料，台中榮總聲明規定嚴禁任何非醫療人員從事醫療行為，並已成立專案小組，釐清真相，依法辦理。（台中榮總提供）