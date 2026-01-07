為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    官方星級旅館首推指南專刊 6/30前入住抽iPhone17

    2026/01/07 12:19 記者蔡昀容／台北報導
    交通部觀光署推動星級旅館評鑑，舉辦抽獎活動，今年並首度發行「星享生活」星級旅館指南專刊。（記者蔡昀容攝）

    交通部觀光署推動星級旅館評鑑，目前有161家取得星星。觀光署首次發行「星享生活」星級旅館指南專刊，透過景點介紹附近星級旅館。1月7日至6月30日並舉辦活動，入住星級旅館就有機會抽iPhone17。

    星級旅館分成6個等級，分別是一至五星等、卓越五星等。截至去年底，有161家取得星級旅館，共2萬6741間客房，其中2家是卓越五星，分別是花蓮的瑞穗天合國際觀光酒店、台北美福大飯店。五星則有48家，四星級29家、三星級63家、二星16家、一星3家。

    觀光署今天舉辦宣傳活動。主秘方正光表示，住宿舒適度攸關旅行心情，因此觀光署邀請ToGo泛遊情報雜誌，推出星級旅館指南專刊；不同於以往的住宿型錄，這本專刊更有溫度，更貼近旅人生活，也結合文化跟景點，帶領旅人接受當地文化洗禮，加深對台灣的認識。

    旅遊作家溫士凱說，到一個地方旅行，首先是check in入住，飯店因此成為城市門面、旅遊的開端。旅宿資訊都能在網路查得到，因此這本指南不只提供資訊，而是以帶有溫度的文字介紹各區，以及許多不易察覺的旅宿細節，讓人相當安心。

    旅居台灣16年的英籍KOL英國奶奶分享，台灣旅館在乾淨程度、服務細節與安全感令人驚喜。對初次來台的外籍旅人而言，星級旅館是一個清楚、可信任的選擇，能快速建立對台灣旅遊環境的安心感。

    觀光署也舉辦抽獎活動，1月7日至6月30日入住星級旅館後完成發票登錄，可參與「星級發票限定大獎」，獎項包含Apple iPhone 17（512G）、Apple iPad Air 11吋（Wi-Fi 128G）等星級限定大獎，另有Apple Watch、拍立得相機等旅遊好物，詳情請洽官網

    圖
    圖 圖
