    首頁 > 生活

    真實版「用2輪換4輪」來了！ 「彰化GO購」抽出近200萬電動車得主

    2026/01/07 12:16 記者劉曉欣／彰化報導
    「彰化GO購」抽出近200萬電動車大獎誕生。（圖由彰化縣政府提供）

    「彰化GO購」抽出近200萬電動車大獎誕生。（圖由彰化縣政府提供）

    真的假的？2025年「彰化GO購」活動今天（7日）進行最後1次的抽獎，抽中最大獎、市價近200萬元的是彰化市陳姓男子，花了近6萬元購買電動機車，幸運抽中電動汽車，當陳姓男子接到縣長王惠美電話時，整個人驚喜連連，直說「真的假的？」，王惠美只好強調「係金ㄟ！我不是詐騙」！

    除了陳姓男子抽到Kia EV6 Air電動車，縣府也加碼抽出1部超過86萬元的SUZUKI JIMNY潮車，由和美鎮柯姓男子抽中，柯姓男子是在加油站花了600元加油，就幸運抽到新車，當王惠美打電話親口告知時，柯姓男子當下還難以置信，這樣的好事發生在自己的身上。

    王惠美表示，這次活動時間4個月，登錄發票消費金額超過20億元，希望大家多在彰化縣消費，所有的稅收都會用在鄉親身上，今年起為了鼓勵生小孩，生第一、第二、第三胎分別發3、5、8萬元，65歲以上的長輩只要花6000元就可以打俗稱皮蛇的疫苗，計有2萬劑，只要花市價約3成的錢就可獲得保護力，先打先贏。所有得獎者都會在1月8日透過簡訊進行通知，如果要任何疑問請上活動官網查詢。

