    中榮爆無照人員開刀 衛福部：若涉密醫最重關5年、醫院也有事

    2026/01/07 12:06 記者邱芷柔／台北報導
    台中榮總遭爆疑有無照人員執刀，衛福部今發函台中市衛生局徹查，若屬實涉密醫，最重可處5年徒刑。（資料照）

    台中榮總遭爆疑有「無照人員執刀」，引發各界關注，衛生福利部醫事司副司長劉玉菁今（7日）受訪表示，衛福部今天正式發函台中市衛生局，要求啟動調查釐清真相，若確認由未具醫師資格者開刀，已涉及密醫行為，將依「醫師法」最重可處5年徒刑。

    神經外科向來被視為醫學系中訓練最嚴格、門檻最高的科別之一，專科醫師至少需歷經6年以上扎實訓練，才能取得專科資格，專業性與技術要求極高。不過，中部醫學中心台中榮民總醫院卻遭媒體爆料，有神經外科醫師疑似放任未具醫事人員資格的醫材廠商進入手術室，甚至實際執刀進行內視鏡手術，醫師則在旁觀看，引發外界譁然。

    劉玉菁直言，若確認由未具醫師資格者實際進行手術，即構成密醫，依「醫師法」第28條規定，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，並得併科30萬元以上、150萬元以下罰金，「沒有醫師資格，只要有執刀行為，就是密醫，這是有刑責的。」

    不只執刀者會被追究，醫院本身也難辭其咎。劉玉菁指出，若醫院明知對方沒有醫師資格，卻仍容留其從事醫療行為，將違反「醫療法」第108條規定，可處5萬元至50萬元罰鍰，情節嚴重者，將對違規科別勒令停業，甚至最重可廢止開業資格。

    針對外界關心逾百位疑似受影響病患的權益，劉玉菁建議，民眾可先向院方反映與申訴，要求說明與後續處理，若溝通不順或處理不當，地方衛生局可介入協助，目前是否已對病患造成實質傷害，仍有待調查釐清。

    至於手術費用是否涉及健保不當申報，健保署署長張禹斌也回應，這類手術需視實際申報內容而定，部分項目屬健保給付範圍，部分則為自費項目，健保署將進一步查核，他也強調，若經查證屬實，確實涉及密醫行為及虛報醫療費用，健保署將依相關特約及管理辦法處分，追回不當申報費用，並移送檢調偵辦。

    醫師遭檢舉放任廠商進開刀房 中榮：目前僅1案調查中

