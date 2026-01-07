為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北推「地籍X稅籍異動即時通」 擴大不動產防詐守護網

    2026/01/07 12:00 記者賴筱桐／新北報導
    新北市地政局與稅捐稽徵處今年1月1日起全市推動「地籍X稅籍異動即時通一站式服務」。（圖由新北市地政局提供）

    為強化不動產防詐與便民服務，新北市地政局與稅捐稽徵處整合跨機關資訊，即日起全市推動「地籍X稅籍異動即時通一站式服務」，民眾可就近至各地政事務所或稅捐分處，一次申請2種服務，即時掌握名下不動產與稅籍異動情形，建構更完整的不動產防詐守護網。

    新北市地政局局長汪禮國表示，2025年11月間在新莊、中和地政事務所與稅捐分處試辦「地籍X稅籍異動即時通一站式服務」，有效整合地籍與稅籍資源，免去民眾往返2個單位奔波的不便，對於防範不動產詐騙具實質助益，獲得民眾好評，今年起擴大至全市各地政事務所與稅捐分處全面實施。

    汪禮國指出，不動產詐騙金額動輒上千萬元，對於家庭造成的衝擊遠高於一般詐騙案件，地政局除了透過制度面整合跨機關資源，也加強宣導力道，讓防詐資訊走進民眾日常生活場域。

    新北市地政局繼日前與玉山銀行合作在全國ATM推播「地籍異動即時通」防詐宣導影片後，再次擴大與板信商業銀行合作，即日起在板信全台ATM播放宣導影片，並攜手新北市各區農會共同推動防詐宣導，藉由民眾最頻繁接觸的金融服務管道，有效拓展防詐訊息的觸及面，提醒民眾申辦地籍異動即時通服務，隨時掌握名下不動產異動情況。

    新北市地政局地籍科科長王珮榕說，民眾申辦異動即時通服務時，可設定本人及1位信任親友的電話或電子郵件，當名下不動產辦理登記「收件」或「異動完成」時，即可同步接獲通知，發揮關懷提醒、阻斷詐騙的功能，申請流程簡便且全程免費，鼓勵市民申辦。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    民眾可就近至地政事務所或稅捐分處，同時申辦地籍及稅籍異動即時通服務。（圖由新北市地政局提供）

    新北市地政局攜手板信銀行及新北市各區農會，於ATM輪播防詐宣導影片。（圖由新北市地政局提供）

