黃仁勳月底來台 蔣萬安：邀他到T17、T18走走

輝達執行長黃仁勳將於本月訪問台灣，屆時將參與輝達台灣尾牙，也將與台北市政府就北士科海外總部簽約，台北市長蔣萬安今天（7日）表示，將安排黃仁勳實際到T17、T18走走，看看周邊的環境，也邀請他可以到旁邊的土地公廟來拜拜祈福。

蔣萬安今天早上出席雙永國民小學校舍暨地下公共停車場新建工程開工動土典禮，外界關心黃仁勳月底來台的安排，其中包括與台北市政府進行北士科用地地上權簽約。

蔣萬安表示，去年11月就寫信給黃仁勳，邀請他如果農曆年依照慣例來台灣參加輝達的尾牙，希望他也可以來參加T17、T18的簽約儀式。後來他和輝達副總見面，也當面再次提出邀請。

蔣萬安說，現在黃仁勳應該已經確定1月底會來台灣，除了參加他們員工的尾牙，會再次邀請黃仁勛來參加簽約，同時也實際要到T17、T18看看走走，了解周邊的環境，也邀請他如果可以，到旁邊的土地公廟來拜拜祈福。

據了解，由於黃仁勳不喜歡傳統的簽約形式，市府正籌劃具有「創意」的形式。

