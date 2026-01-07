為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基隆街友包雨衣、塑膠袋防寒 社工送熱食、睡袋關懷

    2026/01/07 11:22 記者盧賢秀／基隆報導
    市府社會處、警方和天行者慈善協會探視街友，街友穿雨衣或裹塑膠袋禦寒。（記者盧賢秀攝）

    市府社會處、警方和天行者慈善協會探視街友，街友穿雨衣或裹塑膠袋禦寒。（記者盧賢秀攝）

    強烈冷氣團來襲，夜間低溫，基隆市政府社會處、警察局、民間團體昨晚到今天凌晨，帶著睡袋、熱食及防寒物資到基隆火車站、成功陸橋下探視街友，有的街友鋪上棉被、穿厚重大衣或是穿上雨衣、塑膠袋包起來防寒，多數街友都不願接受安置。

    基隆今天凌晨低溫下探10度，天氣相當冰冷，基隆火車站南站大廳及周遭有許多街友席地而睡，有的鋪棉被、頭戴毛線帽、穿厚重大衣，整個縮在棉被裡。還有街友躺在一旁椅子上睡覺，身上穿雨衣、套上塑膠袋包起來防風。

    有街友表示，白天當臨時工，晚上就睡在車站，方便一早搭車工作。也有人說無家可去，就睡火車站，很冷就多蓋一件棉被，他們都不願接受安置。

    市府社會處、警察局及天行者慈善協會的志工，送上睡袋、熱騰騰包子、熱食及暖暖包，讓街友禦寒。

    天行者慈善協會執行長黃永翔表示，配合市府啟動低溫關懷機制，準備熱食、熱飲與睡袋，不只低溫訪視，也協助有需要的朋友，前往路行者希望學院安置，天行者會持續關懷街頭。

    警方和社會處人員也詢問街友名字，希望他們接受安置，不要睡街頭受凍，尤其是年長者，身體容易出狀況。

    市府社會處、警方和天行者慈善協會探視街友，街友穿雨衣或裹塑膠袋禦寒。（記者盧賢秀攝）

    市府社會處、警方和天行者慈善協會探視街友，街友穿雨衣或裹塑膠袋禦寒。（記者盧賢秀攝）

    冷氣團來襲，街友裹棉被或塑膠袋禦寒。（記者盧賢秀攝）

    冷氣團來襲，街友裹棉被或塑膠袋禦寒。（記者盧賢秀攝）

    冷氣團來襲，市府社會處、警方和天行者慈善協會帶睡袋和熱食探視街友。（記者盧賢秀攝）

    冷氣團來襲，市府社會處、警方和天行者慈善協會帶睡袋和熱食探視街友。（記者盧賢秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播