17縣市低溫特報！北台灣6縣市亮非常寒冷橙燈

中央氣象署持續針對17縣市發布低溫特報，其中北台灣6縣市亮低溫橙色燈號。（圖擷自中央氣象署）

強烈大陸冷氣團持續影響，中央氣象署針對17縣市發布低溫特報，其中北台灣6縣市亮低溫橙色燈號。

中央氣象署今上午持續發布低溫特報，今、明（7-8日）兩天受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率，今新竹以北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

黃色燈號（寒冷）：新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

中央氣象署提醒，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

