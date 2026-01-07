香港籍貨輪貨櫃落海 金山跳石海岸發現1只完整無破損

新北市金山跳石海岸今天發現1只貨櫃。（記者盧賢秀攝）

香港籍貨櫃輪「中聯黃埔輪」昨天航經新北市石門北方海岸時，船上27個空貨櫃掉落海中，海巡署昨發現有3個貨櫃在海面漂流，淨灘志工陳信助今天早上在北海岸金山跳石海岸附近沙灘發現1只貨櫃，貨櫃完整並沒有破損，也無污染之虞。

航港局表示，已要求船方研提櫃體打撈計畫並限期打撈，避免影響海域航安，今天也要求船方請業者儘速移除海灘的貨櫃。

淨灘志工陳信助說，他今天騎車行經北海岸，很冷想停一下喝個熱咖啡，卻發現附近的海灘上有1只貨櫃，很驚訝「真的一咖小貨櫃在海灘」。

據航港等單位指出，跳石海岸附近擱淺貨櫃，經比對與落海的大小和顏色相同，確認是落海貨櫃，櫃體還相當完整，並未破損。

交通部航港局6日上午8時15分發布航船布告，香港籍中聯黃埔輪開往台中港途中，在北緯25度30.665分、東經121度32.322（新北市 石門區東北9.5浬），船上有27個空貨櫃掉落海中，呼籲附近作業漁船與往來貨輪，請避開該區域，注意航行安全。

