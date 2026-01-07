為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    澎管處今年綠蠵龜公仔 主打搖滾風造型

    2026/01/07 10:11 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎管處今年綠蠵龜公仔，推出搖滾巨星造型。（澎管處提供）

    澎管處今年綠蠵龜公仔，推出搖滾巨星造型。（澎管處提供）

    眾所期待的2026年澎湖綠蠵龜公仔，主打「搖滾風」，澎湖國家風景區管理處以「重磅消息」、「巨星登場」、「搖滾登場」等聳動字眼，鄭重向外界介紹今年元宵節主角-綠蠵龜系列公仔造型，預計將掀起坊間收藏風潮，帶動澎湖元宵熱鬧氣氛及冬季旅遊人潮。

    澎管處主辦的澎湖追風音樂燈光節，邁入第5個年頭，創造許多回憶，已經成為澎湖經典活動之一，今年的綠蠵龜公仔用搖滾巨星的意象，邀請大家一起來Sing嗨風高歌。領取方式可以搭乘乞龜專車獲得，或是參加澎湖縣政府文化局廟宇集章活動，可追蹤澎管處粉絲專頁獲得更多資訊，同時留言處放福利，留言可參加抽獎。

    元宵節為澎湖每年觀光的重要開端，其中「乞龜祈福」更是世代傳承的特色文化，承載祈安、納福與社區記憶。以「元宵乞龜文化」為主軸，串聯廟宇古蹟巡禮、文化故事導覽、祈福儀式體驗、傳統工藝、美食品味等活動，為鼓勵旅行業者規劃2～3日澎湖深度主題遊程，澎管處將提供限量宣傳禮品，包括今年「綠蠵龜主題搖頭公仔」與「元宵祈福紀念幣」，共計1000份。

    由於全世界海龜都是珍貴保育類海洋生物，尤其是目前全球7種海龜，澎湖就占了5種，綠蠵龜為最大宗，同時澎湖也是綠蠵龜產卵地，澎管處在望安更設有全台首座綠蠵龜保育區，澎湖各地都有海龜活動蹤跡，因此澎管處綠蠵龜系列公仔，今年延續以綠蠵龜為原型，搭配搖滾巨星造型。

    澎湖追風音樂節舉辦5年，今年綠蠵龜公仔以搖滾風為造型。（澎管處提供）

    澎湖追風音樂節舉辦5年，今年綠蠵龜公仔以搖滾風為造型。（澎管處提供）

    圖
    圖
