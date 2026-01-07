為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    網炸鍋 ！彰市金馬路鋪紅磚道沒劃機車停車格 林世賢要求暫停取締

    2026/01/07 10:12 記者湯世名／彰化報導
    彰化市金馬路某賣場前紅磚道停機車被狂開單，市長林世賢要求暫緩取締。（圖由林世賢提供）

    彰化市金馬路某賣場前紅磚道停機車被狂開單，市長林世賢要求暫緩取締。（圖由林世賢提供）

    扯！彰化市長林世賢最近接獲民眾反映指出，他們在金馬路某賣場前紅磚道停機車都被警方開單告發，認為不合理，林世賢前往勘查發現，該人行道疑為賣場出於整體美觀翻新門前人行紅磚道，卻沒有提出應有的停車格需求，他已行文彰化警分局暫停取締，並儘速安排會勘，研議在紅磚道增加機車格，給大家合法的停車空間。

    林世賢指出，最近有很多民眾在彰化市金馬路某賣場前紅磚道停機車，都被警方開單告發違規停車，昨天他前往勘查卻發現，賣場疑為了整體美觀，自行翻新門前紅磚道，不少民眾機車停在紅磚道，卻被檢舉開單。

    他說，據他了解，原本的人行道被破壞，公所要求店家恢復，但店家要自己鋪設紅磚道，事前卻沒有與公所討論來規劃正確的停車格，因此為避免再有爭議，昨天他特地到賣場勘查，除張貼公告，並行文給彰化警分局暫緩開單取締，改以勸導為主，工務課將儘速安排會勘，在紅磚道增加機車停車格，方便民眾停車購物，給大家合法的停車空間。

    不過該事件在網路炸鍋，有網友在林世賢臉書留言指出，賣場私自在機車格上畫設紅磚道，導致不少機車族停車被警方開單，這是可以的嗎？不過也有網友強調人行道本來就不能停車，警方開單無誤。另有網友說要看土地權是馬路所有，還是賣場租地所有。

    林世賢在賣場外張貼公告，希望警方暫停取締機車停紅磚道。（圖由林世賢提供）

    林世賢在賣場外張貼公告，希望警方暫停取締機車停紅磚道。（圖由林世賢提供）

    林世賢強調已要求警方暫停在金馬路賣場前取締機車違停。（圖由林世賢提供）

    林世賢強調已要求警方暫停在金馬路賣場前取締機車違停。（圖由林世賢提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播