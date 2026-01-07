為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    彰化首間公辦雙語學校全縣招生 首屆畢業生大學榜單曝光

    2026/01/07 10:18 記者劉曉欣／彰化報導
    鹿江中小學是彰化縣第1所公辦雙語學校。（資料照）

    彰化第一家公辦雙語學校鹿江中小學，也是全縣唯一開放全縣學生報名的國中小，由於國一與小一新生分別只招收80人與28人，年年都超額登記，必須採取抽籤才能就讀。而第一屆畢業生也在去年進入大學，從醫學系、頂大電機系到外交系都有，讓實驗學校也交出漂亮的大學榜單。

    鹿江中小學校長黃俊偉表示，該校創立的首屆國中部畢業生，在去年成為大學新鮮人，每個學生都選擇依照自己興趣來升學，除了如願進入醫學系、外交系與電機系以外，也有以職能治療為第一志願的學生，還有學生放棄台大，選擇成大機械，就是認為該校系的「雙聯學位計畫」可以最快花5年時就取得成大工學士和普渡大學碩士學位，最後這位學生說服父母，決定進入成大就讀。

    黃俊偉指出，因為該校以雙語教育出發的實驗課程精神，學生對於自我的生涯發展以及興趣探索，都有更深的了解與認識，看到創校畢業生在挑選大學校系時，都有自己的想法與主張，這是最難能可貴的事。

    黃俊偉表示，該校從創立就採大學區制，今年是國中部第8度招生，只要在1月8日當天之前設籍在彰化縣，同時完成線上體驗營國小應屆畢業生就可取得抽籤資格；國小部分，小一在3月2日之前設籍在彰化縣，並完成登記報名相關規定與手續，就可以取得抽籤資格。

    而鹿江中小學從創校以來，年年登記都超額，抽籤採取浮動比例制，也就是設籍鹿港與縣內生的中籤率拉平前提下，再來換算錄取名額，平均中籤率約為5成，報到率幾乎為百分之百。

    鹿江中小學的校園面積大，還有落羽松步道與生態池。（資料照）

