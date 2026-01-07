為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    牠不是鵝或鴨！「豆雁」獨留高雄金獅湖4年成嬌點

    2026/01/07 09:54 記者許麗娟／高雄報導
    凍原豆雁的特徵是嘴上有一塊橙斑，腳也呈橙色。（周文毅提供）

    凍原豆雁的特徵是嘴上有一塊橙斑，腳也呈橙色。（周文毅提供）

    高雄金獅湖一群鴨鵝中，可見其中1隻身形不大相同，原來牠是遠從西伯利亞寒帶地區飛來台灣過冬的稀客「凍原豆雁」，牙醫攝影師周文毅說，這隻豆雁最早於2022年1月被鳥友發現，至今仍停留在金獅湖生活，成了不少生態攝影師鏡頭追逐的「嬌」點。

    周文毅說，這隻凍原豆雁在2022年初被發現時曾造成轟動，因為是台灣少見的野鳥，原以為過一段時間就會離開，未料牠自此就停留於金獅湖變成留鳥，雖然看起來像鵝，只是脖子較短，特徵是嘴上有一小塊橙色斑及橙色的腿，而且羽毛非常的精巧美麗。

    周文毅正職工作是牙醫師，脫下白袍後，平常的休閒活動就是拿著相機四處拍攝生態，也常到金獅湖來看這隻豆雁，據他觀察，豆雁雖然僅此一隻，但最喜歡和鵝一起生活，反而很少和水鴨在一起，與鵝一樣都是雜食性禽類，和鵝一樣，像是野菜、福壽螺、水生植物、小魚等都吃，至今被發現已近4年，幾乎融入鵝群的生活了。

    凍原豆雁睡前整理羽毛的漂亮模樣。（周文毅提供）

    凍原豆雁睡前整理羽毛的漂亮模樣。（周文毅提供）

    周文毅本職是牙醫師，卻也熱愛生態攝影，近日才與多名牙醫師開設攝影展。（記者許麗娟攝）

    周文毅本職是牙醫師，卻也熱愛生態攝影，近日才與多名牙醫師開設攝影展。（記者許麗娟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播