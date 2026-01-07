為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    民間獵人捉「大隻」綠鬣蜥可領300元 屏縣今年改發超商禮券

    2026/01/07 09:54 記者羅欣貞／屏東報導
    今年起，完訓獵人捉到吻肛長30公分以上的綠鬣蜥每隻將可領取300元獎勵，屏縣改發等值超商禮券。（屏東縣政府提供）

    今年起，完訓獵人捉到吻肛長30公分以上的綠鬣蜥每隻將可領取300元獎勵，屏縣改發等值超商禮券。（屏東縣政府提供）

    為鼓勵完訓的民間獵人移除成年綠鬣蜥，中央今（2026）年的獎勵標準有所調整，吻肛長30公分以上將從去年的250元上調為300元、未達30公分從去（2025）年領取100元下調為50元，屏東縣去年以發放等值農漁會超市禮券做為獎勵，在聽取各方意見後，今年將改發3大超商禮券。

    外來種綠鬣蜥肆虐，屏東縣2019年起每年移除數量均居全國之冠，去年起有民間獵人加入後，全年移除量再創歷史新高，超過13萬隻，前（2024）年全年移除量則是4.8萬隻，足見民力強大。

    縣府農業處統計，屏縣去年移除綠鬣蜥13萬262隻，民間獵人捕捉10萬4965隻，佔8成，其中成體2萬4392隻、幼體8萬0573隻，委外廠商捕捉2萬5297隻，其中成體1萬662隻、幼體1萬4635隻。

    去年針對完訓民間獵人移除綠鬣蜥，屏東縣政府以發放等值農漁會超市禮券做為獎勵 ，最厲害的前3名獵人，均捕捉了超過1萬隻，各領走超過100萬元禮券，全年共發出逾1000萬元的農漁會超市禮券。

    由於有民眾反映，不是每個鄉鎮都有農漁會超市，縣府在維持發放禮券的方式下，今年起決定改發3大超商禮券，依據中央移除綠鬣蜥獎勵新標準，吻肛長30公分以上可領取300元、未達30公分領取50元，捕捉到的綠鬣蜥點交均須定位、上傳照片至林業保育署指定的APP。

    屏縣府去年10月針對今年度移除民力舉辦了4梯次培訓課程，共有654人完訓，可在今年投入移除領取獎勵。

    屏縣府去年10月針對今年度移除民力舉辦4梯次培訓課程，共有654人完訓。（屏東縣政府提供）

    屏縣府去年10月針對今年度移除民力舉辦4梯次培訓課程，共有654人完訓。（屏東縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播