為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台江國家公園新書《鹽村漁跡》發表會 贈新書1本購書5折

    2026/01/07 09:44 記者蔡文居／台南報導
    張靜宜教授計畫團隊跟隨漁民捕捉鰻魚苗。（台江處提供）

    張靜宜教授計畫團隊跟隨漁民捕捉鰻魚苗。（台江處提供）

    台江國家公園管理處近期出版《鹽村漁跡：台江地區漁業與鹽業常民文化踏查》新書，該書是由台南大學文化與自然資源學系主任張靜宜與畢業系友、插畫家張溫雙共同完成。報名並全程參與發表會者，可獲得新書1本，現場購書提供5折優惠價。

    台江處表示，該書作者張靜宜教授計畫團隊，於2022至2023年間執行常民文化調查，投入大量心力深入田野、訪談耆老，將第一手訪談資料後續以圖文並茂的方式，加以整理與呈現，讓人更為瞭解漁鹽器具、技法與這片土地的故事。因此，特別擇選在寒假期間來舉辦新書發表會，希望在地的學校師生、社區民眾，以及對台江漁鹽產業文化有興趣的各界民眾，踴躍報名參加。

    台江處表示，新書發表會於2月10日上午10時於台江處遊客中心第1放映室辦理，即日起開放報名，名額有限，額滿為止。事先成功報名並全程參與者，可獲得新書1本，現場特別提供優惠價5折購買。

    台江處出版的《鹽村漁跡：台江地區漁業與鹽業常民文化踏查》新書。（台江處提供）

    台江處出版的《鹽村漁跡：台江地區漁業與鹽業常民文化踏查》新書。（台江處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播