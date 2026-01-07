台江國家公園新書《鹽村漁跡》發表會 贈新書1本購書5折

張靜宜教授計畫團隊跟隨漁民捕捉鰻魚苗。（台江處提供）

台江國家公園管理處近期出版《鹽村漁跡：台江地區漁業與鹽業常民文化踏查》新書，該書是由台南大學文化與自然資源學系主任張靜宜與畢業系友、插畫家張溫雙共同完成。報名並全程參與發表會者，可獲得新書1本，現場購書提供5折優惠價。

台江處表示，該書作者張靜宜教授計畫團隊，於2022至2023年間執行常民文化調查，投入大量心力深入田野、訪談耆老，將第一手訪談資料後續以圖文並茂的方式，加以整理與呈現，讓人更為瞭解漁鹽器具、技法與這片土地的故事。因此，特別擇選在寒假期間來舉辦新書發表會，希望在地的學校師生、社區民眾，以及對台江漁鹽產業文化有興趣的各界民眾，踴躍報名參加。

台江處表示，新書發表會於2月10日上午10時於台江處遊客中心第1放映室辦理，即日起開放報名，名額有限，額滿為止。事先成功報名並全程參與者，可獲得新書1本，現場特別提供優惠價5折購買。

台江處出版的《鹽村漁跡：台江地區漁業與鹽業常民文化踏查》新書。（台江處提供）

