為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南投查獲40件青少年吸電子煙 衛生局：恐摻雜毒品危害大增

    2026/01/07 09:39 記者張協昇／南投報導
    南投縣衛生局人員加宣導電子煙對青少年健康的危害。（南投縣政府提供）

    南投縣衛生局人員加宣導電子煙對青少年健康的危害。（南投縣政府提供）

    電子煙常遭摻雜毒品，為防制電子煙危害青少年健康，南投縣衛生局加強電子煙查緝與稽查，自「菸害防制法」修法全面禁止電子煙後，南投縣查獲青少年因吸菸違規遭裁罰案件共計123件，其中涉及電子煙案件即達40件，包括查獲國中學生於公共場所吸食電子煙，已同步加強對其監護人輔導與後續追蹤。

    南投縣政府衛生局表示，電子煙常假借販售糖果、電子果汁等名義，並透過Instagram、LINE等社群平台進行行銷，企圖規避查緝。依「菸害防制法」第15條規定，電子煙屬全面禁止菸品，任何製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告行為皆屬違法，經查獲最高可處100萬元罰鍰。

    衛生局強調，從查獲的青少年吸食電子煙案件，凸顯電子煙使用年齡層有下降趨勢，青少年一旦使用電子煙後，嘗試紙菸的風險大幅提高，且電子煙液體恐摻雜毒品，增加誤觸毒品的危害風險，對青少年身心健康影響深遠，呼籲青少年對於電子煙應秉持不嘗試、不購買、不推薦三原則，並請家長、老師及民眾共同通報可疑違法行為，保障青少年健康。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    南投縣衛生局人員向民眾宣電子煙屬禁止菸品，販賣或有廣告等行為，經查獲最高處100萬元罰鍰。（南投縣衛生局提供）

    南投縣衛生局人員向民眾宣電子煙屬禁止菸品，販賣或有廣告等行為，經查獲最高處100萬元罰鍰。（南投縣衛生局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播