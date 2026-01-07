為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    冷吱吱！強烈大陸冷氣團來襲 昨全台非創傷OHCA共26人

    2026/01/07 09:30 記者陸運鋒／新北報導
    強烈大陸冷氣團來襲（資料照）

    強烈大陸冷氣團來襲（資料照）

    今明受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，全台氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。消防署統計，昨（6日）全台非創傷OHCA（到院前心肺功能停止）救護案為26人。消防署提醒，氣溫劇烈變化容易誘發心血管疾病，民眾應加強保暖並留意家中長者健康狀況，如果發現身體不適應立即尋求醫療協助。

    據統計，今年元月1日至6日，非創傷OHCA人數共173人，包括1日26人、2日34人、3日29人、4日23人、5日35人、6日26人，消防署表示，此數據是否與天冷直接相關，尚無法證實。

    消防署指出，民眾要多關心家中長者的日常生活起居與活動時的安全，及注意低溫對健康造成的危害，尤其是高風險的慢性病族群，如有糖尿病、高血壓、高血脂患者，或有抽菸習慣、肥胖者，曾有中風、心絞痛病史者等，一定要做好保暖防護，以免造成血壓突然升高，進而增加心臟病及中風急性發作的機會。

    此外，天冷很多人喜歡使用電暖爐，應牢記「5不1沒有」，包括用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不長插、電器周圍不放可燃物，以及沒有商品安全標章的電器不用。爐火烹調則務必謹記「人離火熄」，避免因暫時離開現場導致食物煮焦釀災。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播