強烈冷氣團持續「催花」 梅嶺週末起進入最佳賞梅期

強烈冷氣團接連報到，梅嶺上的梅花即將進入盛開期。（許鴻文提供）

強烈大陸冷氣團接連報到，持續低溫的催化下，知名的台南楠西梅嶺風景區，中、高海拔處的梅花逐漸綻放，尤其佔了8成以上的「石塔」品種也「蓄勢待發」，當地農民預估本週末起有機會全開，進入最佳賞梅期。

梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文表示，今年的梅花有提前綻放，由於昨夜起，全台又將急凍至週五，早晚溫度都可能下探到個位數，冷氣團的持續助攻，眾所期待的賞梅季即將引爆，一如先前的推估，可望在本月中旬盛開。

請繼續往下閱讀...

許鴻文實察當地的伍龍步道，900公尺以上的高海拔處，如「出水仔」段的賞螢區一帶，現階段已開了3至4成，尤其「阿榜」品種更是花團錦簇，石塔也在陸續綻放中，接下來的週休假期，民眾可先安排行程。

許鴻文預估，若天候條件配合，尤其不要在冷氣團之後驟然高溫，中旬開始的賞梅期可達2週左右，持續至月底前，歡迎民眾上山一遊。

若要踏青、遊賞的，許鴻文建議走伍龍步道，路幅較寬，相對安全，尤其沿途2公里，梅園密集分布，腳力夠的，在高海拔處，還可眺望曾文水庫的湖光山色，冬天還有壯麗的雲海，值得推薦，提供民眾參考。

至於中海拔的大湖桶聚落，福來老梅園被認為最有看頭，楠西商圈發展協會常務監事陳居峰提到，不僅阿榜，「萬傳」、「青心」等品種也開了逾5成，石塔則逐漸綻放，現場沒有劇烈的上下坡，步道較為平整，適合親子同遊。

強烈冷氣團接連報到，梅嶺上的梅花陸續綻放。（許鴻文提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法