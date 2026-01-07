「小故宮」走向雲端！北港朝天宮珍貴文獻 國圖平台數位化公開

北港朝天宮率全國廟宇之先，與國家圖書館合作，將珍貴文獻資料數位化，已正式公布於國圖館數位平台。（圖由朝天宮提供）

北港朝天宮已逾330年歷史，更是珍藏超過1.5萬件文物，其中包含6件指定古物，被譽為「小故宮」。廟方與國家圖書館攜手開創全台宮廟文獻數位合作首例，完成超過5千件檔案、6萬影幅珍貴文獻的數位典藏，已正式在國圖館「臺灣記憶 Taiwan Memory」平台上線，為台灣宗教與文化資產保存立下里程碑。

北港朝天宮本身設有文物館，坐落於媽祖廟後的文化大樓4樓，展示文物以北港藝陣及朝天宮文物為主，約1.5萬件文物，其中更有祖媽轎、「慈雲灑潤」匾、萬年香火爐及3支進香旗等6件指定古物珍藏其中。

請繼續往下閱讀...

朝天宮董事長蔡咏鍀表示，朝天宮致力於宗教文化保存，與雲科大合作創設國內第一座文物修護館，典藏諸多歷史文獻，如日治時期宮務所抄簿、香油錢收據、會議紀錄、契約與科儀文件、手抄本、籤詩、過爐紀錄及許多日治時期明信片與歷史照片，有如台灣歷史、社會、文化融合的縮影。

蔡咏鍀表示，希望透過數位化讓「最在地的信仰文化走向世界」，也讓信眾與研究者從第一手史料中，看見媽祖信仰對社會深遠影響，帶動文資保存與傳承。

國圖館指出，前年與北港朝天宮簽署合作備忘錄以來，經5個月掃描文獻，並於去年由北港在地文史志工協助檔案註記，經過快2年的時間整理與準備，終於正式上線，超過5000個檔案、6萬影幅的珍貴文獻，無論百年前香油錢收據、開會紀錄，還是建築重修的資料，都是台灣宗教界不可多得的瑰寶。

北港朝天宮率全國廟宇之先，與國家圖書館合作，將珍貴文獻資料數位化，已正式公布於國圖館數位平台。（圖由朝天宮提供）

北港朝天宮率全國廟宇之先，與國家圖書館合作，將珍貴文獻資料數位化，已正式公布於國圖館數位平台。（圖由朝天宮提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法