為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「小故宮」走向雲端！北港朝天宮珍貴文獻 國圖平台數位化公開

    2026/01/07 09:09 記者李文德／雲林報導
    北港朝天宮率全國廟宇之先，與國家圖書館合作，將珍貴文獻資料數位化，已正式公布於國圖館數位平台。（圖由朝天宮提供）

    北港朝天宮率全國廟宇之先，與國家圖書館合作，將珍貴文獻資料數位化，已正式公布於國圖館數位平台。（圖由朝天宮提供）

    北港朝天宮已逾330年歷史，更是珍藏超過1.5萬件文物，其中包含6件指定古物，被譽為「小故宮」。廟方與國家圖書館攜手開創全台宮廟文獻數位合作首例，完成超過5千件檔案、6萬影幅珍貴文獻的數位典藏，已正式在國圖館「臺灣記憶 Taiwan Memory」平台上線，為台灣宗教與文化資產保存立下里程碑。

    北港朝天宮本身設有文物館，坐落於媽祖廟後的文化大樓4樓，展示文物以北港藝陣及朝天宮文物為主，約1.5萬件文物，其中更有祖媽轎、「慈雲灑潤」匾、萬年香火爐及3支進香旗等6件指定古物珍藏其中。

    朝天宮董事長蔡咏鍀表示，朝天宮致力於宗教文化保存，與雲科大合作創設國內第一座文物修護館，典藏諸多歷史文獻，如日治時期宮務所抄簿、香油錢收據、會議紀錄、契約與科儀文件、手抄本、籤詩、過爐紀錄及許多日治時期明信片與歷史照片，有如台灣歷史、社會、文化融合的縮影。

    蔡咏鍀表示，希望透過數位化讓「最在地的信仰文化走向世界」，也讓信眾與研究者從第一手史料中，看見媽祖信仰對社會深遠影響，帶動文資保存與傳承。

    國圖館指出，前年與北港朝天宮簽署合作備忘錄以來，經5個月掃描文獻，並於去年由北港在地文史志工協助檔案註記，經過快2年的時間整理與準備，終於正式上線，超過5000個檔案、6萬影幅的珍貴文獻，無論百年前香油錢收據、開會紀錄，還是建築重修的資料，都是台灣宗教界不可多得的瑰寶。

    北港朝天宮率全國廟宇之先，與國家圖書館合作，將珍貴文獻資料數位化，已正式公布於國圖館數位平台。（圖由朝天宮提供）

    北港朝天宮率全國廟宇之先，與國家圖書館合作，將珍貴文獻資料數位化，已正式公布於國圖館數位平台。（圖由朝天宮提供）

    北港朝天宮率全國廟宇之先，與國家圖書館合作，將珍貴文獻資料數位化，已正式公布於國圖館數位平台。（圖由朝天宮提供）

    北港朝天宮率全國廟宇之先，與國家圖書館合作，將珍貴文獻資料數位化，已正式公布於國圖館數位平台。（圖由朝天宮提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播