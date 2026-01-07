「新北微笑106」宜遊路線 淡蘭古道串聯石碇烏塗、雙溪泰平

「新北微笑106」宜遊路線，將淡蘭古道與在地石碇烏塗社區（圖）、雙溪泰平社區串連。（新北市農業局提供）

淡蘭古道是清代連接雙北至宜蘭的交通路網，擁有百年歷史，新北市農業局長諶錫輝指出，推薦「新北微笑106」宜遊路線，將淡蘭古道與在地農村風景串連，遊客可體驗石碇烏塗社區職人工藝，包括手工麵線、製茶、製作手工包及百人植物染，以及在雙溪泰平社區感受人文與「良心商店」的誠信。

農業局介紹，石碇烏塗社區附近的「四分子古道」及「烏塗溪步道」是淡蘭古道南路的重要組成部分，由在地石材鍛造步道，社區則以生活文化保存為核心，結合文化歷史導覽推動，讓山徑變成充滿文化故事的移動教室；在石碇烏塗社區，遊客可以體驗許家手工麵線、製茶、製作手工包及植物染。

農業局指出，雙溪泰平社區位於淡蘭古道中路，是翡翠水庫北勢溪最上游源頭，空氣、水質優良，古道涵蓋灣潭、闊瀨、崩山坑、北勢溪、中坑及枋山坑，旅行可者在此找到溪畔漫步灣潭與北勢溪，或是越嶺探險崩山坑的路線；當地盛產山藥、段木香菇、土雞蛋等農產，在雙泰產業道路上的「良心商店」則販售農民現採的時令鮮果，由旅行者依價投錢、自行取貨，感受信任與純樸。

農業局補充，市府將持續以生活、生產、生態面向，推動農村社區永續發展。

「新北微笑106」宜遊路線，將淡蘭古道與在地石碇烏塗社區、雙溪泰平社區（圖）串連。（新北市農業局提供）

