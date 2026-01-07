從夕陽產業到示範場域 番路農會翻轉柿子新生命

收益愈來愈好，柿農豐收笑逐顏開。（番路農會提供）

嘉義縣番路鄉雖是台灣最主要的柿子產地，但相關產業卻在沒落中，幾乎淪為夕陽產業。這個時候，番路鄉農會挺身而出，這幾年透過制度化經營與產業整合，逐步建構完整的柿子加工與行銷體系，不僅農友收益也愈來愈好，也成為農會體系交流取經示範場域，新竹地區農會總幹事6日下午組團參訪並簽署合作備忘錄，加強兩地交流，創造雙贏。

番路鄉農會統計，去年度累計接待超過 300 團來自全台各地的公部門、學校、旅行業者及農會體系參訪團體，交流內容涵蓋產地管理、柿餅加工流程、品牌經營與通路布局等面向，顯示番路已從單一原料產區，轉型為結合生產與加工的產業據點。

新竹地區農會昨組成交流團來到番路，實地參觀柿餅加工工廠，聚焦產線規劃、原料分級制度及加工管理模式。交流過程中，新竹地區各農會總幹事還帶來家鄉具代表性的農特產品與番路鄉農會分享，透過實際產品交流，加深彼此對地方產業特色與發展模式的理解。番路的關鍵並非產量，而是透過制度設計，讓農民在價格與銷售上更有保障。

番路鄉農會總幹事趙幸芳表示，番路柿子產業能夠穩定發展，關鍵在於制度先行。多年來農會透過保價收購機制，保障柿農基本收益，避免因市場波動造成價格劇烈起伏，不僅穩定地方農民生計，也對全台柿子價格形成重要支撐，使產業得以長期發展。

逐步形塑「番路柿子」清楚的品牌識別後，也帶動跨區合作深化。這次番路鄉農會就分別和寶山、芎林、北埔、新埔、峨眉、湖口及新竹縣農會完成合作備忘錄（MOU）簽署，未來透過原料互補、加工技術交流與通路資源共享，擴大柿子加工產品的市場布局，讓農民的產品有更穩定、多元的銷售出口，降低單一市場風險。

新竹地區農會總幹事參觀柿餅加工作業。（番路農會提供）

番路鄉農會總幹事趙幸芳向來訪總幹事說明柿子相關加工。（番路農會提供）

新竹地區農會總幹事到嘉義縣番路農會參訪。（番路農會提供）

新竹地區農會總幹事到嘉義縣番路農會簽署合作備忘錄。（番路農會提供）

新竹地區農會總幹事到嘉義縣番路農會參訪交流。（番路農會提供）

