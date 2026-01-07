高雄與日本和歌山「城市照片特展」 雙城登場

高市府四維行政中心1樓中庭，展出56張和歌山市民親自拍攝的城市影像。（高雄市行國處提供）

高市府行政暨國際處攜手日本和歌山市，共同策畫「高雄與和歌山城市照片展」，即日起於高雄市政府四維行政中心1樓中庭展出，精選56張和歌山市民親自拍攝的城市影像；和歌山市也將於1月下旬，同步推出高雄城市照片展，透過影像交流，讓兩地市民跨越國界，從日常生活視角認識彼此城市文化與生活樣貌。

高雄市與和歌山市近年交流互動密切，尤其於2024年底簽署交流促進備忘錄後，雙方持續深化經貿、觀光及教育等多元領域合作。今年兩市進一步共同規劃舉辦城市照片特展，由和歌山市政府提供市民攝影作品於高雄展出，作為雙城交流的重要成果之一。

請繼續往下閱讀...

此次「和歌山城市照片特展」展出內容多元，照片題材橫跨一年四季的城市風景與生活日常，包括日本百大名城之一的和歌山城、歷史悠久的紅葉溪庭園、行駛於沿海地區、深受民眾喜愛的「吉慶鯛魚電車」，及傳統祭典、表演活動、孩童在動物園、校園運動會中的生活片段等，呈現和歌山多樣的自然風景與人文特色。

市府指出，和歌山市也將於1月下旬起，於日本推出高雄城市照片展，透過影像交流，促進市民的相互理解。

高雄市行政暨國際處長張硯卿表示，高雄與日本城市緊密合作，目前與6座城市締結友好關係，並與8個城市簽署合作備忘錄，在教育、文化、經貿與產業等面向展開實質合作；在教育領域也促成100所學校締結姊妹校，顯示交流已由官方延伸至生活與校園。

高市府誠摯邀請民眾前往市府四維行政中心參觀展覽，透過56幀影像走進和歌山，一同見證高雄與日本、和歌山市之間穩健且持續深化的友誼。

「和歌山城市照片特展」內容豐富多元。（高雄市行國處提供）

「和歌山城市照片特展」於高市府四維行政中心1樓中庭展出。（高雄市行國處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法