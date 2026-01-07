壯觀！彰化芬園8.5公頃百日草炸裂 五彩繽紛超夢幻

芬園鄉寶山國小與福德祠兩處農地成千上萬株百日草大爆發，色彩繽紛。（圖由米諾斯提供）

愈冷愈開花！彰化縣芬園鄉寶山國小附近、寶山福德祠旁2處百日草花田大爆發，8.5公頃五顏六色的花海色彩繽紛，迎著陽光燦爛綻放，交織出一片夢幻的花海景緻，奼紫嫣紅的美景吸引遊客徜徉在花海中打卡拍照，讚嘆「太浪漫了，美的像幅畫」。花期可到1月20日，想賞花的民眾可得趁早。

百日草花期長，又名「百日菊」或「火球花」，花語為步步高升、天長地久。芬園鄉這2處百日草的地點，分別是寶山國小附近面積約5公頃，以及寶山福德祠旁3.5公頃，是農田二期稻作收割後種植當綠肥，目前適逢大爆發，黃色、粉色、紅色、橘色的花朵堪稱五彩繽紛搖曳生姿，農田彷彿成為五彩畫布，畫面超夢幻，相當壯觀，假日吸引許多遊客前來賞花拍照。

攝影師米諾斯說，百日草花期預計可開到1月20日，花季過後農民就將準備插秧，目前還有足夠的時間可前往欣賞；知道這2處的民眾並不多，目前平日來拍照打卡的遊客並不多，可以攝取到更美麗的畫面；不過最近他發現，花田有被民眾踐踏過的痕跡，提醒前來賞花的遊客，珍惜這片農民用心打造的花海，避免在拍照時踐踏花草，讓花海美景與更多人一同分享。

百日草的花語有步步高升、天長地久意涵。（圖由米諾斯提供）

