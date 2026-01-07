為學測祈福 南投多所高中「諧音哏」發揮極致

暨大附中為高三考生祈福，送3種印有吉祥祝福語的蛋糕，再送粽子，湊成「糕粽」祈求「高中」。（暨大附中提供）

115學年度學測將在1月17至19日舉行，南投縣各高中為學測考生祈福，吉祥「諧音哏」發揮極致，中興高中最早「抬青蕉」；旭光高中校長擊鼓「一鼓作氣」，送蔥、芹菜、菜頭象徵「聰明、勤勞、好彩頭」；暨大附中送印有「考的全對、猜的全會」等3款吉祥蛋糕和粽子，另類「糕粽」祈祝「高中」。

高三學生全力準備1月17、18、19日舉行的學測，南投縣內的高中安定學生心情，陸續到學生到供奉文昌帝君的廟宇祈福，或由行政人員帶回祈福的文昌筆等物，學校更有各種安定學生心情的祈福活動，或贈送吉祥物品，不管是活動或贈送幸運物，都將「諧音哏」發揮得淋漓盡致。

縣內最早辦祈福活動的是國立中興高中，因為家長會長是香蕉商，因此學校辦「抬青蕉」路跑，先「抬青蕉」祈祝考生上「台清交」，接著才繞中興新村路跑。

南投縣立旭光高中則舉行祈福活動，一開始由校長毛彬權用力擊鼓代表「一鼓作氣」，並送考生蔥、芹菜、菜頭，象徵該校考生們「聰明、勤勞、好彩頭」，蔥、芹菜、菜頭是從以前沿用到現代的考前吉祥物，歷久不衰。

國立暨大附中則用新創意發揮吉祥「諧音哏」，有3款印上祝福語的蛋糕，包括「追分成功」、「金榜題名」、「考的全對、猜的全會」，另外學校再送考生粽子，兩樣合成「糕粽」象徵「高中」。校長黃方伯說，3種蛋糕是「糕粽」的進化版，1人1個，學生看到都很喜歡，只是如何湊到3個1組，學生就得發揮智慧，後來發現真的有人湊到3個1組。

暨大附中高三生發送蛋糕和粽子。（暨大附中提供）

旭光高中校長在祈福儀式用力擊鼓，象徵「一鼓作氣」。（旭光高中提供）

旭光高中為考生準備蔥、芹菜和菜頭，象徵聰明、勤勞和好彩頭。（旭光高中提供）

中興高中最早祈福，高三生人人「抬青蕉」，希望上台清交。（資料照，中興高中提供）

