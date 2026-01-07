高大建築系學生彭義棠奪UN Design Award國際建築設計金獎

高雄大學建築系學生彭義棠以「綠色溫暖方舟」作品，奪下UN Design Award建築設計金獎。（校方提供）

國立高雄大學建築學系學生彭義棠以高雄楠梓科技產業園區生活圈，設計成「綠色溫暖方舟」城市公共場域，角逐「UN Design Award」國際競賽，從全球多所知名建築與設計院校中脫穎而出，奪下建築設計類金獎最高殊榮。

由美國華盛頓特區國際競賽協會發起「UN Design Award」國際賽事近年備受關注，彭義棠以高雄楠梓科技產業園區生活帶為假設基地，選定翠屏里社區活動中心旁進行空間構想，發展出名為「綠色溫暖方舟」城市公共場域，設計透過挑高空間、階梯式閱讀空間與多層交錯動線，整合圖書館、社區教室、中庭綠帶等機能，期於高科技園區、住商混合區與學校交織環境中，形塑一處可容納多元使用者、陪伴城市生活節奏的共享空間。

彭義棠表示，參考歷屆國際得獎作品後，看見世界設計門檻，選擇主動挑戰，希望確認「能站上國際舞台」，創作過程結合數位工具輔助設計，自大二起透過程式建構個人化 AI 系統，作為靈感發想與環控推演輔助工具；他表示，AI 並非替代創作，而是依循使用者設定指令與偏好，協助整理氣候數據、分析基地條件，使設計思考過程更為清晰且有效率，建築系學習不僅仰賴靈感，更需要長時間投入與反覆推敲。

建築學系主任陳逸杰肯定彭義棠不僅是競賽成果，在學期間展現高度自主性與學習企圖心，從自發參賽、選定基地到建立國際同儕交流網絡，並善用數位工具輔助設計，皆反映主動掌握學習節奏能力，大學階段設計教育著重探索與累積，需具備時間管理與心理素質，完整學習歷程就是重要能力。

高雄大學建築學系系主任陳逸杰（左）指導學生彭義棠參加「UN Design Award」國際賽事榮獲金獎。（校方提供）

