為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    國土保育地區不是禁區！苗縣府澄清：合法建物不拆、保障既有權益

    2026/01/07 08:26 記者彭健禮／苗栗報導
    劃設為國土保育地區第1類的永和山水庫。（資料照）

    劃設為國土保育地區第1類的永和山水庫。（資料照）

    國土保育地區是《國土計畫法》劃設的四大國土功能分區之一，以保育與保安為原則，不少民眾關心「土地劃入國土保育地區後，是否會被徵收？既有建物是否會被拆除？」等，苗栗縣政府澄清強調，國土功能分區劃設並不影響民眾既有合法權益，相關措施與現行法令一致，請民眾安心。

    苗栗縣政府工商發展處表示，國土保育地區之劃設，係基於環境資源保護與生態永續之政策目的，並非為徵收土地或拆除建築，更不涉及剝奪人民既有合法使用權。縣府未來將在政策執行上，落實「合法建築不拆除」、「既有合法權益全面保障」、「現行使用地資訊完整保留」、「依法劃設、公開透明」四大原則。

    工商發展處進一步說明，合法建築不拆除：依法興建並取得合法使用建築物，不會因國土保育地區劃設而被要求拆除，亦不作為土地徵收依據，既有合法建物可以繼續使用。

    既有合法權益全面保障：民眾既有土地使用、建築使用及相關合法權益，均依法受到保障，不因國土功能分區調整而受影響。

    現行使用地資訊完整保留：未來國土功能分區土地清冊及系統，將持續保留現行使用地資訊註記，確保行政管理與權益認定一致，避免民眾權益受損。

    依法劃設、公開透明：劃設國土保育地區係依據《國土計畫法》及相關子法辦理，縣府將秉持公開、透明原則推動，兼顧土地合理利用、環境保護與民眾生活需求。

    工商發展處長詹彩蘋強調，國土計畫是長期制度建設，目的在於讓土地使用更安全、更永續，而非增加民眾負擔。縣府也將持續提供說明與諮詢服務，協助民眾充分了解自身權益。如有相關疑問，歡迎洽詢工商發展處國土計畫科，由專人提供協助。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播