    首頁 > 生活

    竹縣歷史建築新埔西河堂甫獲5千萬修復費 傳局部遭震毀

    2026/01/07 07:46 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣新埔西河堂（林浩流公廳）已有98年歷史。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新埔西河堂（林浩流公廳）已有98年歷史。（記者黃美珠攝）

    新竹縣歷史建築新埔西河堂（林浩流公廳）今年剛爭取到文化部核定，將有5000萬元修復工程款，沒想到就傳出這座「98歲」的歷史建築正身東側局部屋頂被地震震毀，由於年關已近，派下子孫將陸續返回齊聚祭祖，為確保安全，經縣府文化局官員會同管理人共同會勘後決定，由所有權人先做緊急防護措施，避免構造物持續掉落，也好加強保護其原始建材，希望未來能儘量原汁原味恢復其風采。

    新埔西河堂派下子孫、6房管理人之一的林春慶說，他們的來台祖林浩流在1766年攜妻兒渡海來台，定居後又陸續開枝散葉生了5子，目前已繁衍約600戶、2000多人，而這座公廳重建在1928年，正身加上左、右橫屋造型典雅，被登錄為新竹縣歷史建築。因已「高齡」98歲， 官方和所有權人原就有修復計畫，所以早在公廳上方搭有鋼架保護。

    沒想到去年1227深夜地震，林春慶次日清晨到公廳上香，發現正身東側有局部屋瓦和橫梁受損掉落，下方雖拉起黃色警戒線提醒人們不要靠近，但考慮已獲文化部核定5000萬要啟動修復工程，再加上農曆春節將至，為確保林氏族人年節祭祖安全，所以日前會勘後，決定由林春慶先找人施作防護措施，避免公廳構造物持續掉落。

    新竹縣文化局表示，竹縣今年獲文化資產局核定5個「文化資產保存修復及管理維護計畫（B類）」，總計經費1億830萬元。其中新埔西河堂（林浩流公廳）跟縣定古蹟竹東甘屋渤海堂各自修復工程加總就破億，前者預計斥資5000萬，後者另花5200萬執行修復。

    新竹縣歷史建築新埔西河堂（林浩流公廳）有98年的歷史，今年將啟動修復工程，縣府文化局及其管理人已先搭好鋼架予以保護。（記者黃美珠攝）

    新竹縣歷史建築新埔西河堂（林浩流公廳）有98年的歷史，今年將啟動修復工程，縣府文化局及其管理人已先搭好鋼架予以保護。（記者黃美珠攝）

    因為去年底的地震，新竹縣新埔西河堂（林浩流公廳）部分屋瓦被震落地面。（記者黃美珠攝）

    因為去年底的地震，新竹縣新埔西河堂（林浩流公廳）部分屋瓦被震落地面。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新埔西河堂（林浩流公廳）管理人之一的林春慶（右）緊急找師傅到場會勘緊急防護工程。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新埔西河堂（林浩流公廳）管理人之一的林春慶（右）緊急找師傅到場會勘緊急防護工程。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新埔西河堂（林浩流公廳）管理人之一的林春慶（右）找師傅會勘研究如何做緊急防護工程。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新埔西河堂（林浩流公廳）管理人之一的林春慶（右）找師傅會勘研究如何做緊急防護工程。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新埔西河堂（林浩流公廳）正身東側局部屋頂在去年底的地震中受損。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新埔西河堂（林浩流公廳）正身東側局部屋頂在去年底的地震中受損。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新埔西河堂（林浩流公廳）正身東側局部屋頂的屋瓦和橫梁，去年底遭地震震毀。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新埔西河堂（林浩流公廳）正身東側局部屋頂的屋瓦和橫梁，去年底遭地震震毀。（記者黃美珠攝）

    新竹縣歷史建築新埔西河堂（林浩流公廳）外型典雅。（記者黃美珠攝）

    新竹縣歷史建築新埔西河堂（林浩流公廳）外型典雅。（記者黃美珠攝）

    圖
    圖
