台中機場捷運站多且長 要像桃捷分直達及一般車需在綜規時規劃

台中機場捷運線是中捷各路線最長且最多站點。（市府提供）

台中捷運目前有7條正在進行可行性研究及綜合規劃，其中最長且站點最多是機場捷運（橘線），全長29.23公里且有26座車站，串連台中機場、台中火車站及台中國際會展中心，具有國際性及經濟功能的捷運線，因此可像桃園機場捷運一樣，分直達車及一般車？捷工局表示，目前橘線是在可行性研究階段中，未來若想要像桃捷區分直達車及一般車，因為屬於營運項目，需要在綜合規劃時才會規劃。

台中目前7條捷運同時進行，分別是藍線、橘線、紅線、綠線延伸、藍線延伸太平、紫線、橘線延伸海線，加上最早營運的綠線共8條。

台中8條捷運中，最長且站點最多是機場捷運（橘線），全長29.23公里且設有15座高架及11座地下車站共有26座車站，由於橘線從台中國際機場會經過台中火車站到霧峰立法院中部辦公室，跟桃捷一樣，將是外國旅客來台中的重要路線，是屬於國家門面。

此外，橘線路線不但從台中國際機場起點，還串連台中國際會展中心及大巨蛋，還跟捷運綠線、台鐵系統銜接，因此未來國際大型展覽及大型球賽、演唱會，外國的民眾會搭乘橘線來看展及看表演，捷運橘線更是屬於經濟路線。

由於桃園捷運已分直達車及一般車，捷工局表示，橘線目前還在可行性研究階段，中央正在審議，而班次問題是屬於綜合規劃，在進行綜規時才會列入規劃。

