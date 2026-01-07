01/07 各報重點新聞一覽

日本參議員石平被中國政府列入黑名單制裁，昨應邀訪台時表示，被中國拒絕入境卻能順利踏上台灣土地，反證明台灣擁有獨立主權。（記者陳逸寬攝）

自由時報

不甩中國制裁 入境台灣 日參議員石平：台灣是獨立的國家

日本維新會中裔參議員石平被中國政府列入黑名單制裁，昨應邀訪台。他在松山機場發表談話時感性表示，被中國拒絕入境卻能順利踏上台灣土地，反證明台灣擁有獨立主權，說明中華人民共和國與中華民國「完全是兩個不同的國家」；此行就是要向國際社會傳達「台灣是獨立國家」訊號，與中共政權「沒有一毛錢的關係」。

詳見不甩中國制裁 入境台灣 日參議員石平：台灣是獨立的國家。

F-16V花蓮夜訓故障 上尉飛官緊急跳傘

空軍司令部所屬花蓮基地駕駛機號六七〇〇的F-16V戰機飛官辛柏毅，昨晚六時許執行「夜間航行」訓練任務時，於七時廿九分疑似因模組化任務電腦（MMC）訊號故障，導致產生「空間迷向」錯覺、戰機姿態失控，緊急彈射跳傘，空軍隨即成立應變中心，我國海、空、陸軍機艦、兵力，國搜中心、空勤總隊、海巡署已全力投入搜救。

詳見F-16V花蓮夜訓故障 上尉飛官緊急跳傘。

債台高築 被中共統戰單位吸收 海巡隊員洩漏軍機 判刑7年8月

海巡署艦隊分署南區地區機動隊李姓警職隊員需錢孔急，涉嫌洩漏海巡執行勤務和飛彈射擊區域等軍機資料，並收取對岸情治單位五十七萬元的報酬，昨天被高等法院高雄分院依違反國安法等罪，判處有期徒刑七年八月。

詳見債台高築 被中共統戰單位吸收 海巡隊員洩漏軍機 判刑7年8月。

聯合報

聯合國安理會緊急會議交鋒 中俄法批美「無法無天」

聯合國安理會五日召開緊急會議，中、俄等美國對手與法國等美方盟友，都對美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的軍事行動表示反對。美國駐聯合國大使沃茲主張，美國不是對委國或其人民開戰，馬杜洛是毒品罪逃犯而非國家元首。

詳見聯合國安理會緊急會議交鋒 中俄法批美「無法無天」。

外送員專法3讀 每單報酬最少45元

立法院昨天三讀通過「外送員權益保障及外送平台管理法」，這部新定的「外送員專法」規定時薪報酬，明定每單外送期間換算時薪後，不得低於最低工資時薪一點二五倍，且不得低於新台幣四十五元，一單一計，每年隨最低工資時薪調升比率公告調整。朝野立委均樂見未來外送員權益將獲保障。

詳見外送員專法3讀 每單報酬最少45元。

中國時報

F-16V花蓮墜海 飛官跳傘失聯

空軍F-16V戰機6日發生重大飛安事故，花蓮基地編號6700的F-16V單座戰機失事墜海。空軍司令部表示，晚間6時17分由飛行員辛柏毅上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬跳傘，空軍隨即成立應變中心展開搜尋行動，海巡也全面出動，並聯繫失事地點附近一艘貨輪投入支援，但海象差又低溫，至截稿前辛柏毅仍下落不明。這是F16-V性能提升後，第2架戰機失事。

詳見F-16V花蓮墜海 飛官跳傘失聯。

白宮副幕僚長：格陵蘭應成美國一部分

美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，把目光轉向格陵蘭！白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）5日強調，美國政府的正式立場就是「格陵蘭應該成為美國的一部分」，他也揚言，不會有人會為格陵蘭和美國開戰；而美方態度已引起丹麥與歐盟不滿，丹麥總理佛瑞德里克森直指，若美國真的攻擊北約盟友，等同北約以及二戰以來的安全保障，走到了終點。

詳見白宮副幕僚長：格陵蘭應成美國一部分。

空軍一架F-16V單座戰機（左上，機號6700）昨晚在花蓮外海執行訓練任務時故障，上尉飛行官辛柏毅緊急跳傘。 （資料照，記者林宜樟攝）

海巡署艦隊分署南區地區機動隊李姓警職隊員涉洩漏軍機，高等法院高雄分院依違反國安法等罪，判處有期徒刑七年八月。（資料照）

