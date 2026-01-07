育嬰留停新制上路 南投縣社勞局提醒可以「日」為單位申請

國內少子化嚴重，今年起勞工育嬰留職停薪 ，可以「日」為單位申請。（資料照）

國內少子化嚴重，已成為國安問題，勞動部為鼓勵民眾生育，幫助青壯年勞工彈性育兒照顧不離職，雇主留才不缺工，規劃「育嬰留停照顧彈性化」方案，南投縣政府社會及勞動局（簡稱社勞局）提醒勞工朋友，今年1月1日起放寬勞工以「日」為單位申請育嬰留停，家庭照顧假則以「小時」計算。

南投縣社勞局表示，現行勞工於兒女3歲前，可以申請2年育嬰留職停薪，其中6個月期間政府提供平均月投保薪資8成補貼。今年起，勞工可以在原請領育嬰留職停薪津貼期間內選擇以「日」為單位提出申請，天數不超過30日，雙親合計可以請60日，並仍可以請領8成薪資補貼。

此外，現行規定受僱者因家庭成員需要親自照顧時，可申請每年最多7天的家庭照顧假，併入一年共14天的事假計算，雇主不得拒絕或影響員工的全勤獎金、考績等。今年起，則開放勞工以「小時」為單位申請家庭照顧假，原則以每日8小時計算，共計56小時；另有約定每日正常工作時數低於8小時者，得從其約定，但如為適用勞動基準法第84條之1規定，約定每日正常工時為10小時者，則應以每日10小時乘以7，共計70小時計算。家庭照顧假用罄後若仍有緊急照顧需求，可將未使用的「事假」轉為以「小時」為單位請假。

勞動局指出，另為鼓勵雇主支持受僱勞工，勞動部也發布「友善職場育嬰留職停薪獎勵雇主實施要點」，對於僱用員工未滿30人的小微型事業單位，受僱者請畢以「日」為單位育嬰留職停薪，政府將提供該單位每人每日1000元獎勵金，以補貼行政與人力成本，以30日為上限。

