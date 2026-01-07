今濕冷轉乾冷！氣象專家曝強冷空氣減弱時間點

氣象專家林得恩提醒，今起至週六各地水氣偏少、濕冷轉乾冷。（資料照）

中央氣象署今天（7日）上午對全台17縣市發布低溫特報，金門縣有6度以下氣溫發生的機率，新北市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣也有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，今起至週六（10日）各地水氣偏少，濕冷轉乾冷；下週日（11日）強冷空氣才會再進一步減弱。

林得恩今天上午在臉書粉專「林老師氣象站」發文稱，今起至週五（9日）清晨，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響，台灣中部以北、宜蘭及花蓮以北地區天氣寒冷，其它地區早晚亦冷；中南部日夜溫差大。

請繼續往下閱讀...

林得恩說，目前評估今天全台最低溫，台灣中部以北、宜蘭及金、馬地區8至12度，南部、花東及澎湖地區12至16度之間；沿海、空曠及近山等局部地區最低溫還有出現10度以下的機率。他提醒，請務必加強保暖、防寒避凍準備。

林得恩分析，週六起，強烈大陸冷氣團開始稍稍減弱，白天氣溫略為回升；不過，受輻射冷卻影響，台灣各地早晚仍為寒冷，西半部日夜溫差大。下週日以後，強冷空氣還會再進一步減弱，強度有機會降為東北季風增強等級。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法