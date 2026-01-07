強冷空氣抵達新北清晨下探8.5度 颱風論壇：入冬最大挑戰、整週偏冷

受強烈冷氣團靠近，以及輻射冷卻效應影響，今晨本島平地最低溫下探到8.5度，離島則是下探到5.8度，預估在強冷空氣籠罩下，今起至週五是冷氣團最強勢的時刻，有再創入冬本島平地的最低氣溫的機會。（圖擷自臉書）

受強烈冷氣團靠近，以及輻射冷卻效應影響，今晨本島平地最低溫下探到8.5度，離島則是下探到5.8度，預估在強冷空氣籠罩下，今起至週五是冷氣團最強勢的時刻，有再創入冬本島平地的最低氣溫的機會，週六白天冷氣團雖會減弱，但早晚輻射冷卻持續偏強，加上後續還有冷空氣南下，因此今起未來一整週都是偏冷的日子。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）昨晚發文指出，強烈冷氣團壓境中，各地由北向南降溫中，大家應該感受到冷氣團抵達了，不過這只是剛開始，一整週偏冷的日子正式展開。

請繼續往下閱讀...

颱風論壇也分享氣象署的各地低溫預測，並指未來3天是冷氣團最強勢的時刻，包含中部以北、宜蘭最低將挑戰8至11度，其他地方最低也下探10至13度，堪稱是今年冬天以來最大挑戰，請大家一定要做好保暖。至於週末冷氣團雖然稍微減弱，但後方還是會有一些冷空氣補充南下，會讓偏冷的日子持續快一星期，仍需多加留意。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨迎風面雲層雖多，但結構稀疏、消散中，北部海面有冷空氣的軌跡「雲階」，東南部海上有降水回波，北部山區及花東有零星少量飄雨。今晨截至6點本島平地最低溫在新北市石碇區為8.5度，金門縣金城鎮則是下探到5.8度。

吳德榮表示，今上午起、乾冷空氣持續南下，各地先後轉晴，花東偶有零星少量飄雨的機率；白天在陽光下或不覺得冷，但入夜後「極寒冷」，要注意保暖。各地區氣溫如下：北部7至15度、中部8至20度、南部9至22度、東部9至22度。

吳德榮說明，明日至週六清晨「強冷空氣」籠罩，其強度雖僅與前波相近、但因晴朗穩定，「輻射冷卻」的效應比前波強，預估清晨都有再創入冬本島平地的最低氣溫（降至5度以下）、並成為入冬以來首波「寒流」的機率。雖然白天在陽光下或不覺得冷，但入夜後「極寒冷」、逐日的清晨，常有局部地區再創低溫，日夜的變化劇烈，要特別關照年長者及心血管疾病患者。 至於高山的降雪，因缺乏水氣，降雪條件不佳、無需過度期待。

吳德榮提到，週六白天至下週二持續晴朗穩定，下週一、二冷空氣漸弱，白天氣溫也明顯回升；但連4天早晚持續有強「輻射冷卻」、帶來清晨的「極低溫」，日夜溫差很大、仍需注意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法