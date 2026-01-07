高雄輕軌成圓第二年日運量再增6％ 前5名車站站穩排名

高雄輕軌去年日均運量漲逾6%。（捷運局提供）

高雄輕軌成圓後第二年，每日平均運量比第一年再漲逾6%，運量前五名車站則排序不變，冠軍C24愛河之心站擁轉乘優勢且緊鄰商業開發案，霸主地位數年難撼。

高雄輕軌2024年元旦成圓，全長22.21公里、設38站，成圓初期採試營運免費體驗，同年2/26起全線正常收費。

受託操作輕軌的高雄捷運公司統計，輕軌2023日均運量20985次，2024成圓後第一年，日均運量達34376次，比前一年大漲64%；2025成圓第二年後日均運量再增至36538人次（總運量破1333萬人次、前年1258萬），比成圓首年再漲6%。

高捷分析，越來越多民眾熟悉且願意搭乘輕軌，形成不斷增加的固定客群，加上高市府與民間團體在輕軌沿線推出許多人氣活動，包括演唱會、市集、遊樂園等，吸引大批外縣市與外國遊客使用輕軌，促成輕軌運量不斷推進。

高捷進一步觀察38處輕軌車站，2025運量前五名車站跟2024年完全一樣，依序為C24愛河之心、C5夢時代、C3前鎮之星、C14哈瑪星、C12駁二大義；5站裏有3站可轉乘高雄捷運、3站靠近百貨商圈、1站緊鄰高人氣老城區、兩站靠近駁二特區，各擁轉乘與地理優勢。

尤其蟬聯冠軍的C24愛河之心站，不但位居北高雄蛋黃區、可與捷運紅線轉乘、緊鄰義享天地百貨，未來還有富邦漢神凹子底開發案（預計2028開幕），外界普遍看好其霸主地位，數年內無法撼動。

輕軌C24愛河之心站運量穩居38站之冠。（記者王榮祥攝）

富邦漢神凹子底開發案預計2028開幕，可望讓C24愛河之心站運量再寫新頁。（記者王榮祥攝）

