高雄人口271.8萬人減少1.2萬人 3區產業加持成長最多

高雄市最新人口數271.8萬人，比前一年減少1.2萬人。（記者陳文嬋攝）

高雄市最新人口數跌破272萬人，比前一年減少1.2萬多人，人口持續負成長、「生不如死」，新生兒持續創新低，大減3千多人；鳳山區蟬聯最大行政區，仁武、楠梓、橋頭區在產業加持下，居人口成長前三名。

高雄最新人口統計出爐，人口數271.8萬多人，比前一年減少1.2萬多人，維持女多於男態勢，結婚1.2萬多對新人，比前一年減少1913對，連帶新生兒1.2萬多人，也比前一年減少3千多人，死亡人數2.5萬多人，比前一年減少297人，連9年「生不如死」已成常態；遷入人口數12.5萬多人，也比遷出人口數少268人，自然增加與社會增加均負成長，人口持續呈現衰退現象。

前三大行政區為鳳山區35.3萬多人、三民區32.8萬多人、左營區19.7萬多人，以鳳山區人口數最多，蟬聯高雄最大行政區，卻也負成長最多達2175人，其次苓雅區減少2110人、三民區減少1460人，隨著大型購物中心將進駐鳳山、三民區近高雄火車站重劃區開發完成後，將帶來更多人口紅利。

此外，仁武、楠梓、橋頭區居人口成長前三名，坐擁仁武、楠梓產業園區及橋頭科學園區等，加上台積電設廠帶動產業群聚效應，將成為全台最大「科技廊道」，仁武區突破10萬多人大關，大幅超車岡山區9.4萬多人，急起直追大寮區11.1萬多人；楠梓區也在台積電加持下，人口數持續攀升達19.5萬多人，只差左營區約2千人，可望躍升第三大行政區；橋頭區也因產業開發，人口增為4萬多人，即將追過鳥松區，僅差362人。

