    首頁 > 生活

    看湖光山色兼賞花 曾文水庫2400株白雪木盛開、還有大型聖誕紅

    2026/01/06 23:56 記者吳俊鋒／台南報導
    曾文水庫內有大片的白雪木花海，目前正盛開，是季節限定美景。（記者吳俊鋒攝）

    規模在國內居冠的曾文水庫，除了湖光山色的美景之外，園區內季節限定的白雪木盛開，合計約2400株，相當壯觀，還有遊客服務中心旁的大型聖誕紅，也正漂亮綻放，令人流連，都成為拍照、打卡的熱點，尤其強烈冷氣團接連報到，持續低溫下，更有助於花期的延展，民眾要把握機會。

    水利署南水分署表示，園區內重要地標「曾文之眼」遊客服務中心，由於落成迄今逾24年，建物老舊，且有滲漏的問題，因此進行整修，並在屋頂新增太陽能發電設施，目前都已完工，加上一旁的聖誕紅美景，成功搭配出冬季獨有的觀光亮點。

    有別於常見的盆栽形式，「曾文之眼」旁的聖誕紅，都是直接種在花圃裡的植株，樹齡逾10年之久，比一般成人還高，萼片也很大，目前顏色正鮮豔，相當搶眼，民眾駐足遊賞。

    南水分署提到，「曾文之眼」旁的聖誕紅，都是苗圃自己扦插移植，數量超過200株，目前盛開中，喜氣洋溢，若天候條件許可，花期有機會持續至農曆春節，為園區遊賞景點之一。

    南水分署強調，整修完工後的「曾文之眼」，一樓仍為遊客服務中心，並增加水庫互動介紹，二樓是藝文空間，每季固定換展，還安排手作課程，歡迎民眾利用。

    至於白雪木，又稱聖誕白雪，也是南水分署自行扦插栽培，每年秋天陸續移植至園區各重要節點，包含南水分署辦公室前、觀景樓旁，以及「曾文之眼」與三號橋附近等，每處各600株，打造花海景致。

    「曾文之眼」旁的植株式聖誕紅，開得相當漂亮。（記者吳俊鋒攝）

    「曾文之眼」整修完工，持續為遊客提供服務。（記者吳俊鋒攝）

