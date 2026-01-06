彰化和美大橋引道施工 替代道路塞車惡夢要寫21個慢字？縣府說話了。

彰化縣和美警分局表示，道路寫上慢字，如未遵守並無任何懲處規定。（資料照）

彰化縣和美大橋新建工程，為配合和美端橋梁引道施工，從去年開始讓美港公路只剩下「雙向各一車道通行」，造成上下班時間天天塞車，連替代道路的彰新路6段從早到晚都是車，原本縣府會勘後決定在重點替代道路的每個路口都寫上「慢字」，預估要寫21個慢字，但最後決定踩煞車。因為考量路口寫「慢」字應該是在沒有交通號誌的狀況，才能發揮效果。

縣議員賴清美表示，和美大橋跨越烏溪，銜接台中大肚與彰化和美，這項工程預計今年底要完工，去年開始為配合和美端引道工程，啟動美港公路交通管制，從管制以來，往來的人車都苦不堪言，上下班尖峰時間大塞特塞。不只是美港公路變成停車場，替代道路也連帶大排長龍，居民半夜被吵到無法入睡。

賴清美與相關單位共同會勘後，決議在彰新路6段，從超商到興工路的路口寫上11個慢字；而彰新路7段，從興工路到超商，則預計在路口寫10個慢字，希望用路人在路口減速通行，行車安全又維護路旁居民安寧。

不過，縣府交通處表示，道路上的「慢」字應該適用在路口無號誌情況下，由於會勘路段的路口都有閃燈號誌，除了轉彎處，為了提醒可以再用「慢」字來輔佐，因此，將會再與地方溝通，原則上不會寫上21個慢字，只會在轉彎路口才會用「慢」字來提醒。

和美警分局指出，道路寫上「慢」字並無相關法規來懲處，但希望用路人可以遵守，一起維護安全。

因為和美大橋引道工程，彰化縣美港公路天天塞車。（賴清美提供）

