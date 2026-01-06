台中國豐路鳥糞轟炸 機車騎士多人雷殘

台中市豐原區國豐路三段20號旁國道4號橋下，因野鳥長期棲息、排泄物堆積，遇雨造成路面濕滑。（邱愛珊提供）

台中市豐原區國豐路三段20號旁國道4號橋下，因野鳥長期棲息、排泄物堆積，遇雨造成路面濕滑，日前導致多輛機車騎士同時打滑追撞造成擦挫傷，險釀重大事故。台中市議員邱愛珊接獲陳情偕同立法院副院長江啟臣服務團隊，邀集交通部高速公路局、台中市農業局、環保局等會勘，將增設防護網，減少禽鳥停棲；台中市環保局也允諾將加強道路環境清潔，協助降低對公共安全的影響。

國道4號橋下禽鳥長期停棲，排泄物累積在國豐路三段路面，邱愛珊要求相關單位責無旁貸，應盡快改善； 高公局表示，將於下月中旬前完成國道4號鐵路橋下鳥害範圍防護網的增設工程，以減少禽鳥停棲，作為中長期改善的關鍵措施；農業局表示，鳥禽會選擇合適棲地，後續若搭配防鳥設施與環境改善作業應能降低禽鳥回巢的可能性；環保局則允諾配合相關單位，加強道路清理等，協助降低對公共安全的影響。

江啟臣辦公室副主任呂明杰建請高公局務必加快腳步，完成網狀束行線設置作業，從源頭有效預防鳥類棲息，確保該路段長期維持安全狀態，讓用路人行得安心。

豐原區公所並排定 1月10、17、24、31日及2月14日上午9時辦理路面清潔作業，並請警察局協助交通管制，以降低即時行車風險；若清潔後改善效果仍有限，區公所也將視情況評估辦理路面刨除重鋪工程。

針對台中市豐原區國豐路三段鳥糞堆積，影響機車族安全問題，市議員邱愛珊邀集相關單位會勘。（邱愛珊提供）

