北市宣布國中小營養午餐免費 台中估需33.5億不跟進

台北市宣佈今年起將推動國中小學午餐免費政策，台中教育局指出，全市約有23.9萬名國中小學學生，若學校午餐全面免費約需33.5億餘，目前台中市已補助2萬餘名弱勢學生午餐及寒暑假、例假日的午餐安心餐券及每週10元水果補助、午餐加碼每餐5元等各類午餐補助已14億，是否全面免費，須視市府財政評估，未來以「有增無減」原則，滾動檢討補助。

台中市教育局指出，台中市國中小學這學年學校午餐平均每餐收費50元，學生約須年繳上萬元午餐費；但過去不少家長反映萬物齊漲，50元午餐恐吃不到「營養」，市府在學生自費每餐50元之外，另有營養午餐每餐5元加碼、每週水果10元補助，以及中央補助學校午餐使用國產可溯源食材獎勵金等多項措施，學生午餐實質每餐吃超過50元的品質，目前包括弱勢學生午餐補助等，年編近14億元補助學校午餐相關經費。

台中市教育局指出，若全面推動市公立國中小學生免費營養午餐，所需經費估需33.5億，市府將持續盤點整合資源，未來學校午餐以「有增無減」原則，滾動檢討精進相關政策。

