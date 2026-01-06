自動售票機故障第3天 台鐵致歉：儘速排除異常

台鐵公司5日表示，15日起全台各車站共432部自動售票機提供行動（條碼）支付購（退）票功能。（台鐵提供，中央社）

台鐵自動售票機4日發生異常，台鐵產工今天說，故障已邁入第3天。台鐵對此回應，事發後即啟動應變機制，持續全面檢視設備與系統設定，務必儘速排除異常，並對此事件造成旅客不便致歉。

台灣鐵路產業工會發布聲明，台鐵售票機自4日發生異常無法連線，已邁入第3天，公司昨天卻稱狀況晚間9時30分排除，目前各站自動售票機均正常；而自故障發生至今，公司官網、粉專均未有任何公告及說明，直到今天上午才發布電報，但僅要求員工統計異常狀況，以及要求車站對此加派人力，讓各車站獨自承受旅客情緒。

台鐵產工提出3點訴求，包括公司應主動透過網路、媒體說明情況，預知須以台鐵APP或其他方式購票，降低旅客與現場員工衝突的可能，並納入既定流程；同時檢討停聘部分工時人力政策，預留緊急人力；此案影響全台，交通部應協助台鐵宣導與應變。

對於台鐵自動售票機發生故障，台鐵透過文字訊息表示，自1月4日上午10時30分接獲車站通報自動售票機異常後，立即啟動應變機制，針對相關設備、網路連線及伺服器逐一進行盤查，硬體部分均功能正常，目前朝網路節點、CP（防火牆）、核心網路交換器等進行盤查及重啟作業。

台鐵指出，因系統設備有關閉重置需要，已責令各車站加派人力協助旅客人工購票服務，承商（中華電信）技術團隊也增派人力進駐、持續全面檢視各項設備與系統設定，務必儘速排除異常，以讓售票服務儘速恢復正常運作，並對於自動售票設備故障，造成旅客不便，深致歉忱。

