藍白卡總預算！ 台中南山截水溝三期工程逾70億尚未核定

南山截水溝一期與二期主河道現完成，具備防洪通水功能。（資料照）

中央今年度總預算尚未經立院審議，行政院主計總處估包括TPASS行政院通勤月票及包括縣市管河川及排水整體改善計畫等新興計畫均恐受影響；台中市水利局指出，整治台中海線防洪「最後一哩路」南山截水溝第三期工程，總經費需72億餘，計畫尚未審核；民進黨台中市議會黨團總召周永鴻強調，台中市長盧秀燕身為國民黨內的重要領袖，面對自家立委無理阻擋攸關民生的總預算，不僅毫無作為，甚至轉移焦點，呼籲盧秀燕不要政治雙標，速請自家立委放行中央總預算。

行政院主計總處估算高達2900餘億包括新興及經常性、延續性計畫預算因立院未審議今年度中央總預算而無法動支，其中新興計畫中除近日引起廣泛討論的TPASS行政院通勤月票執行計畫受影響，包括縣市管河川及排水整體改善計畫也恐受影響。

台中市水利局長范世億指出，台中市改善沙鹿、梧棲、龍井等海線淹水防洪計畫，目前已執行到剩最後一哩路，今年度提出南山截水溝第三期工程，總經費需72億餘，就是屬於新興計畫，台中爭取分期編列，今年約需10餘億。

相關計劃期程是否受中央預算卡關受影響，引起關注，范世億指出，該項南山截水溝計畫第三期工程因中央本來就尚未審核，目前未受中央預算卡關影響，若中央總預算確定、該計畫獲中央審查通過，預計今年完成細部設計，明年動工。

周永鴻強調，台中推TPASS方案，盧秀燕號稱「全國最便宜」是市府功勞，如今因藍白卡中央預算審查，TPASS恐在1月斷炊，市府卻改稱是「配合中央政策」，「有功搶著攬，有過中央擔」，根本是政治雙標。

周永鴻指出，身為國民黨內的重要領袖，面對自家立委無理阻擋攸關民生的總預算，不僅毫無作為，甚至轉移焦點，中央總預算卡關影響的絕不只是通勤月票，更牽涉到台中市各項重大建設及民生補助等，若因政治惡鬥導致市民權益受損，這筆帳絕對會算在擋預算的藍白立委及沈默不語的盧市長頭上。

藍白卡中央總預算TPASS行政院通勤月票執行計畫等受影響。（市府提供）

