為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    半導體搶才戰升級 成大攜手日月光啟動新型專班共育關鍵人才

    2026/01/06 21:38 記者洪瑞琴／台南報導
    成大校長沈孟儒（右）與日月光副總經理李叔霞（左）共同簽約，宣告新型專班正式啟動，產學合作邁入新階段。（成大提供）

    成大校長沈孟儒（右）與日月光副總經理李叔霞（左）共同簽約，宣告新型專班正式啟動，產學合作邁入新階段。（成大提供）

    半導體產業持續升溫，國立成功大學今（6）日舉辦「成大—日月光新型專班啟動儀式」，宣示雙方在既有聯合研發中心與國際人才培育合作基礎上，再進一步以新型專班共育半導體關鍵人才，深化產學合作能量。

    成大校長沈孟儒表示，成大近年推動「教育、研究、產學、國際」全面躍升，致力讓學術研究與產業實務緊密結合。他感謝日月光半導體長期支持與投入，強調學校將持續深化與產業夥伴的連結，讓學生能在真實產業場域中學習，培育兼具專業實力與國際視野的人才。

    日月光行政資源中心副總經理李叔霞指出，半導體是高度分工產業，優秀工程人才是台灣維持全球競爭力的關鍵。面對少子化與產業快速擴張帶來的人力挑戰，日月光高雄廠目前已聘用逾1200名、來自17國的外籍工程師，未來也將持續擴大招募，同步推動智慧自動化，提升生產效率與產業韌性。

    李叔霞進一步表示，台灣友善、安全且多元的生活與工作環境，有助吸引國際專業人才。日月光除提供完善的職涯發展與生活支持外，也透過與成大合作的新型專班，培育高階研發人才，強化產學與國際鏈結，協助外籍生在台安心發展、落地生根，為台灣半導體產業持續注入新動能。

    沈孟儒與李叔霞共同簽署合作文件，宣告新型專班正式啟動。回顧雙方合作歷程，自2012年簽訂產學合作意向書、設立「日月光講座」以來，持續在半導體封裝、智慧製造與永續環保等領域展開合作。2024年成立聯合研發中心並簽署國際人才培育備忘錄，2025年再推動多領域新型專班，逐步建構從研發、人才培育到實務應用的一條龍合作模式，為台灣半導體人才庫注入新活力。

    國立成功大學今（6）日舉辦「成大—日月光新型專班啟動儀式」。（記者洪瑞琴攝）

    國立成功大學今（6）日舉辦「成大—日月光新型專班啟動儀式」。（記者洪瑞琴攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播