輝達將進駐！北士科廠商怨交通、用餐不便 市府將開接駁公車

輝達預計2029年進駐北投士林科技園區，不過多間已進駐園區的廠商今於「北士科未來交通及發展規劃說明協調會」抱怨，周邊塞車、大眾運具不足、停車不便，用餐也不易，部分先行遷入的員工直呼倒楣，甚至有人因而離職，主持會議的市議員林杏兒說，台北市政府別讓北士科成為內科翻版。交通局回應，除了既有的北環幹線，今年第一季將開設北士科至捷運芝山站及士東路的公車路線。

北士科位於北投、士林交界，全區面積94.38公頃，科技產業專用區約佔25公頃，位於福國路及承德路交叉口附近，其中9.76公頃為市有地，並以智慧跨域園區作為發展定位，引進生物技術、數位醫療及資通訊等台北市的優勢產業及相關新興產業，結合人工智慧技術發展趨勢，推動產業跨域創新。

產業發展局統計，截至2024年底，計有42家業者、2886人進駐北士科。另參考內科、南軟園區等目前台北市進駐產業及使用空間型態與北士科較為相近的發展成熟產業聚落，以其就業人口及土地使用情形為基礎，推估北士科預計可吸引約5.3萬人就業。

多間廠商在會議中不約而同提到，公車路線班次與用餐選項都很少、叫不到計程車，社子─士林─北投─大同區域捷運路網前景不明，輕軌運量不足，即便施工恐迎交通過渡期，加上汽機車位僧多粥少、開車易塞，企業須自行想方設法，額外花錢租車接駁或是租借停車場，喊話市府以投資角度加速建設園區，否則「大家都很不願意到北士科上班」。

林杏兒指出，民間研究機構估算，未來北士科區域每日常駐就業人口高達5.5萬人、流動交通人口最高可達20萬至30萬人。未料，輝達尚未進入，附近承德路、福國路、大度路等尖峰時段，現今就已壅塞不堪，員工用餐也成問題，急需市府協助解決，建議捷運開通前，可先規劃連接北士科至芝山站的動線運具，於石牌路至中正路間規劃地下道或高架方式，直接分流直行與轉彎車輛，緩解承德路塞車。

交通局長謝銘鴻回應，待預算通過後，委請顧問公司評估車行地下道及高架段可行性，估計年底會有結果，另將檢討承德路、福國路口車流轉向；取消大度路機車專用道以及士商路至福港街間的承德路調撥車道；規劃公車路線進入北士科及北士科快捷公車、建置福國路公車專用道，配合社子捷運路網開行先導公車；洲美快速道路增加大業路匝道和銜接國道；2029年自駕公車試營運，希望能夠配合同年由台北市主辦的智慧運輸世界大會，與北士科園區互相呼應。

捷運局長鄭德發說，社子輕軌應正名為「社子─士林─北投─大同區域捷運路網」，未來運量預估將逾輕軌等級，正在進行總體運量的重新評估，進而選擇適當的運輸型式。社子捷運可以分期開發，但是整體路網要一次送審，分開的話可能拖到長達卅年，相關十字路廊正在提優先路網，預計下半年送審，立刻接續著手可行性研究、綜合規劃發包等作業，把握時間。

現行以芝山站到北士科，再往大同區的「倒L型」路線，最有機會優先施作，規劃在承德路周邊公有地找尋適合設置機廠的地點。此外，周邊捷運路網還有南邊的中正路也在施作環狀線北環段工程，雙管齊下，未來將和社子捷運銜接轉乘。

經查，捷運運量根據單方向每小時載客數計算，可分為高運量2萬人以上、中運量5000人至2萬人之間、輕軌5000人以下。

