「金色三麥」日本比台灣便宜遭炎上 董事長親上火線道歉仍被罵爆！

台灣知名釀酒品牌「SUNMAI金色三麥」招牌蜂蜜啤酒，近日因為被消費者發現在日本的販售單價比在台灣便宜，意外造成炎上。金色三麥今天（6日）發布聲明說明理由，但網友並不買單，董事長葉冠廷也趕緊出面試圖滅火，但目前看來成效不彰，網友還是一面倒痛罵。

葉冠廷本月4日在Threads分享產品在日本伊勢丹上架的影片與照片，寫下「能在日本伊勢丹上架，這份驕傲，屬於台灣」，但馬上有消費者發現金色三麥的蜂蜜啤酒在日本售價為549日圓（約新台幣110元），而在台售價卻是125元，砲轟把自家人當盤子。

對此，葉冠廷6日凌晨回應稱，日幣近年來相對台幣偏弱，價格換算後容易讓人誤以為「看起來比較便宜」，另外在稅制上，啤酒出口不用繳酒稅，但是在台灣販售，則是依台灣法規繳納菸酒稅與相關稅負；而且不同市場、不同通路，本來就會有各自的定價與行銷策略，這是所有國際品牌都會面對的難題，「對我們來說，不論在哪個市場，最重要的始終只有一件事：把台灣釀造的品質做好，讓更多人認識它、願意選擇它，我們非常珍惜台灣這片土地對金色三麥的長期支持。未來，我們會更專注用最優質的台灣精釀回報大家的監督。」

不過網友根本不買單，輿論持續延燒。今天傍晚6點左右，葉冠廷特別發了一篇文道歉，「近日因為跨市場價格被拿來比較，引發不少討論，也讓一些支持我們的朋友感到失望，對此我向大家致歉。金色三麥在2021年進駐日本伊勢丹百貨，是希望讓更多國際消費者認識來自台灣的釀造品質，日本市場在不同通路與檔期，也會有各自的促銷與價格呈現方式。我可以理解大家會覺得台灣品牌在原產地應該更優惠，未來我們也會重新檢討各市場的定價策略。謝謝你們的提醒與指教，我們會持續把酒釀好，把該做的事做好。」

但網友還是不領情，紛紛留言批評「省流：講錯話了，日本真的便宜，台灣目前不會降，後續不回應了」、「謝謝您的解釋與回應，我會持續拒買，等台灣價格降低」、「伊勢丹這種貴族百貨都還能賣這麼便宜，運費不用錢？倉儲不用錢？割韭菜割到自己人，你不如趕快宣布何時買一送一啦」、「已經打進日本市場許久的噶瑪蘭，現在通路大又客群多，也沒有出現比台灣便宜的奇怪現象」、「其實你就直接說：老子想坑台灣人就行了」。

