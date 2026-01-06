未來一週持續乾冷！週三北東有零星雨 中南部多雲到晴

氣象署提醒，週三各地清晨寒冷，西半部及宜蘭低溫約10至13度，花東約14至16度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生，請注意保暖。（記者廖振輝攝）

中央氣象署指出，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，尤其北部整日偏冷，高溫僅15度左右，中南部白天亦偏涼，局部地區低溫下探10度以下，請適時增添衣物。

氣象署預報，週三桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，有零星降雨機會，其他地區為多雲到晴的天氣。

請繼續往下閱讀...

溫度部分，西半部及宜蘭低溫普遍在10至13度，花東約14至16度，局部空曠地區有10度以下低溫發生，請注意保暖；高溫方面，預測北部及宜蘭約13至15度，中部及花蓮17至19度，南部及台東約19至21度。

離島天氣：澎湖多雲時晴，14至16度；金門晴時多雲，10至15度；馬祖晴時多雲，9至11度。

關於未來幾天天氣，天氣風險公司指出，週三開始一直到下週三這段期間不易有很明顯的天氣變化，大台北、東北部、東部等迎風面地區可能有局部短暫陣雨出現機會，其他大部分地方的天氣則是大致穩定，整體偏乾冷的天氣型態將要維持一段時間。

紫外線指數方面，基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣以及花蓮縣低量級，其他縣市中量級。

空氣品質方面，強烈大陸冷氣團影響，7日環境風場為偏北風至東北風，偏北風可能挾帶境外污染物移入影響台灣及離島。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

北部及宜蘭高溫約13至15度，中部及花蓮17至19度，南部及台東約19至21度。北部整日偏冷，中南部白天亦偏涼，請適時增添衣物。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣以及花蓮縣低量級，其他縣市中量級。（擷取自中央氣象署網站）

空品部分，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法