為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    未來一週持續乾冷！週三北東有零星雨 中南部多雲到晴

    2026/01/06 20:53 即時新聞／綜合報導
    氣象署提醒，週三各地清晨寒冷，西半部及宜蘭低溫約10至13度，花東約14至16度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生，請注意保暖。（記者廖振輝攝）

    氣象署提醒，週三各地清晨寒冷，西半部及宜蘭低溫約10至13度，花東約14至16度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生，請注意保暖。（記者廖振輝攝）

    中央氣象署指出，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，尤其北部整日偏冷，高溫僅15度左右，中南部白天亦偏涼，局部地區低溫下探10度以下，請適時增添衣物。

    氣象署預報，週三桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，有零星降雨機會，其他地區為多雲到晴的天氣。

    溫度部分，西半部及宜蘭低溫普遍在10至13度，花東約14至16度，局部空曠地區有10度以下低溫發生，請注意保暖；高溫方面，預測北部及宜蘭約13至15度，中部及花蓮17至19度，南部及台東約19至21度。

    離島天氣：澎湖多雲時晴，14至16度；金門晴時多雲，10至15度；馬祖晴時多雲，9至11度。

    關於未來幾天天氣，天氣風險公司指出，週三開始一直到下週三這段期間不易有很明顯的天氣變化，大台北、東北部、東部等迎風面地區可能有局部短暫陣雨出現機會，其他大部分地方的天氣則是大致穩定，整體偏乾冷的天氣型態將要維持一段時間。

    紫外線指數方面，基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣以及花蓮縣低量級，其他縣市中量級。

    空氣品質方面，強烈大陸冷氣團影響，7日環境風場為偏北風至東北風，偏北風可能挾帶境外污染物移入影響台灣及離島。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

    北部及宜蘭高溫約13至15度，中部及花蓮17至19度，南部及台東約19至21度。北部整日偏冷，中南部白天亦偏涼，請適時增添衣物。（擷取自中央氣象署網站）

    北部及宜蘭高溫約13至15度，中部及花蓮17至19度，南部及台東約19至21度。北部整日偏冷，中南部白天亦偏涼，請適時增添衣物。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣以及花蓮縣低量級，其他縣市中量級。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣以及花蓮縣低量級，其他縣市中量級。（擷取自中央氣象署網站）

    空品部分，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空品部分，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播