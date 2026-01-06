不舒服別硬撐！她一檢查竟發現「10cm巨大子宮肌瘤」

網友因身體不適而前往婦產科求診，驚覺其長了10公分的子宮肌瘤，須動手術摘除。示意圖。（圖取自freepik）

許多女性長期忍受經痛或頻尿，卻忽略背後可能潛藏的婦科疾病風險。近日一名網友分享，她因異常出血求診後意外查出巨大子宮肌瘤，病情遠超預期，她因此呼籲所有女性，察覺到身體有異樣時，請盡快就醫檢查，千萬別硬撐。

一名網友於Dcard 上發文表示，她因下體多日出血而前往婦產科求診，沒想到醫師檢查後臉色凝重地警告，「妳這瘤很大一顆，什麼時候長的？這需要去大醫院做檢查喔！」沒想到檢查後才發現長了1顆10公分長的巨大肌瘤，須採取剖腹式全麻手術才能摘除，

文章引發網友熱議，有醫師就建議，「現職中醫師路過～各位漂亮女孩們有經痛問題真的要趕快看醫生，中醫師如果覺得你可能是子宮肌瘤或子宮內膜異位症都會建議你去附近的婦產科照超音波，如果肌瘤小顆可以吃藥觀察就好，如果已經很大顆又有生育計劃就會建議手術，千萬不要覺得經痛是正常的～～願各位都身體健康！」

貼文爆紅後引發網友熱議，「大家真的要定期做檢查，我發現時已經是子宮頸癌三期，所以千萬不要害怕去看醫生，也恭喜原po順利完成手術」、「大前年開始不正常出血，前年因為月經延遲去看婦科發現巧克力囊腫，去年嚴重到發現深層子宮內膜異位去開刀，真的要定期檢查，沒什麼好怕的」。

也有許多網友分享自身得子宮肌瘤的症狀，其中包括腹部悶痛感明顯、性行為時偶有出血、下體有異味、分泌物異常多、頻尿、貧血、經血易結塊或成條狀……等的問題併發。

不過也有不少網友表示，自身當下並無不舒服的症狀，直到就診時才發現異樣，但也有人是因為誤診，診斷結果當下沒有問題，直到多年後肌瘤惡化才驚覺不妙，到了需動刀的程度，所以建議女性應定期至婦產科檢查，並且面對任何細微的身體異樣都應保持警惕，考慮進一步做更詳細的檢查，才能早期發現、早期治療。

