為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    促全面整合士林商圈 北市議會財建委員會要求跨局處全盤規劃

    2026/01/06 19:58 記者孫唯容／台北報導
    士林商圈為百年商圈，台北市議會財政建設委員會今（6）日審查市場處、商業處，涉及士林商圈相關預算案，其中一召林世宗裁示，士林市場古蹟修復及再利用工程預算案共576萬元，予以暫擱。（記者孫唯容攝）

    士林商圈為百年商圈，台北市議會財政建設委員會今（6）日審查市場處、商業處，涉及士林商圈相關預算案，其中一召林世宗裁示，士林市場古蹟修復及再利用工程預算案共576萬元，予以暫擱。（記者孫唯容攝）

    士林商圈為百年商圈，北市議會財政建設委員會今（6）日審查市場處、商業處，涉及士林商圈相關預算案，其中一召林世宗要求士林商圈需有跨局處通盤規劃，因此裁示，士林市場古蹟修復及再利用工程預算案共576萬元暫擱，商業處3案預算則與北市其餘52個商圈相關，予以通過。產發局長陳俊安承諾，將與市長、副市長協商，目前已有初步分工，細節部分尚未羅列。

    北市議員陳賢蔚表示，士林商圈傳統市集、特色店家、商業店面、已經是跨商業處的局處範圍，要有跨局處的全盤規劃，必須提出具體規劃，不能讓各局處成為多頭馬車，該如何整合、編列預算，如何做出硬體改善，有清楚的規劃，才能符合財政建設委員會的期待。

    林世宗表示，市場處編列預算要修復古蹟，要兼顧商圈周遭所有納管的商店、商家的軟硬體設備，賣場環境必須優化、強化，再加上台北表演藝術中心耗費百億，地理位置也鄰近商圈週邊，有鑑於此，有義務挹注優惠給商圈，藉由本次機會整合產發局、市場處、商業處，以及文化局，讓百年商圈可以起死回生。

    林世宗表示，一再請產發局、商業處、市場處協商，提升到市府層級，府級也針對振興要項做出協商，不過目前尚未有具體結論。陳俊安表示，透過系統性的規劃協助整體士林商圈的改善，目前已有初步分工，細節部分尚未羅列，士林商圈相關振興計畫也是市府很重視的部分，一定不會糊弄帶過。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播