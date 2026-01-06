台中廚餘機補助申請近7成 盧秀燕鬆口擬加碼 綠營喊補助僅能治標

台中市購買家用廚餘機每戶補助5000千，申請第5天，已有6854件申請，接近萬名額度的7成。（記者蘇孟娟攝）

台中市元旦起補助民眾購買家用廚餘機，每戶補助5000元、補助1萬部，2日起開放申請短短5天，截至今日下午5點申請件數已達6854件近7成，台中市長盧秀燕今鬆口研究加碼補助。但中市議會民進黨團總召周永鴻指出，補助僅能治標，促市府加速推動外埔生態園區生質能二期工程、高效堆肥設施和黑水虻去化建置等治本策略，確實解決廚餘去化問題。

盧秀燕去年12月30日宣佈自今年元旦起至年底補助台中市萬部家用廚餘機，每戶補助5000元，名額申請額滿為止，因須先買後申請補助，自元月2日開放申請後，民眾搶購、搶申請補助，根據經發局統計，截至今日下午5點，已有6854件完成申請，民眾申請踴躍，讓盧秀燕也鬆口研究加碼補助。

周永鴻指出，台中市有116萬家戶，市府當初僅編列1萬戶補助名額，評估嚴重失準，除呼籲應增加補助名額以回應市民需求外，另應採納保全同業公會的呼籲，評估補助社區大樓購置「大型廚餘機」協助社區更有效率去化廚餘，除能改善個別家戶處理時可能造成的油水阻塞管線問題，更能為許多因清運價格談不攏、甚至面臨無處可丟的社區找出路，解決集合式住宅廚餘去化燃眉之急。

周永鴻另指出，補助僅能治標，無法治本，盧市府過去幾年在廚餘處理設施建設上態度消極、幾近「擺爛」，才導致如今因應中央禁令時手忙腳亂，他要求市府必須上緊發條，加速推動外埔綠能生態園區二期、各區高效堆肥設施、黑水虻生物處理技術等多元推動長程廚餘去化問題，以因應明年廚餘全面禁養豬政策。

